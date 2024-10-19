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Украина получила более $1 миллиарда от МВФ: куда пойдут деньги

Сергей Кущ
19 октября 2024, 01:14
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Премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля уже сообщил, куда будут направлены средства.
Шмыгаль, МВФ
Украина получила более $1 миллиарда от МВФ/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Совет МВФ завершил пятый обзор программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволило выделить примерно 1,1 миллиарда долларов для Украины.

В релизе МВФ отмечают, что экономика Украины остается устойчивой, а выполнение программы EFF - высоким, несмотря на сложные условия.

Власти выполнили все количественные критерии эффективности по состоянию на конец июня и завершили четыре структурные контрольные показатели.

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"Для обеспечения макроэкономической стабильности, восстановления устойчивости государственных финансов и долговых обязательств, а также для усиления институциональных реформ необходимо поддерживать постоянный импульс реформ, активизировать мобилизацию внутренних доходов и обеспечить своевременное поступление внешней помощи", - говорится в сообщении.

Что такое МВФ?

Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".

Премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля уже сообщил, что эти средства будут направлены на покрытие расходов невоенного характера. Также, по его словам, во время пересмотра был оптимизирован график траншей на 2025 год, благодаря чему в государственный бюджет привлекут больше ресурсов.

Меморандум с МВФ о повышении коммунальных тарифов - что известно

В марте 2024 года Кабмин Украины направил письмо о своих намерениях руководству МВФ ‒ в нем указано, что во время войны и после ее завершения коммунальные тарифы для украинцев будут расти.

В меморандуме говорится, что тарифы на газ и свет придется повысить, чтобы возместить деньги и выделить ресурсы для уязвимых слоев населения.

"В общем и целом потенциальные меры реформ включают постепенное повышение тарифов (с учетом новой методологии тарифов и социальных соображений во время войны), обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительной прямой бюджетной поддержки энергетическим государственным предприятиям в ожидании наличия бюджетных ресурсов, – говорится в документе.

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