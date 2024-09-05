МВФ требует от Украины ослабить гривню и повысить налоги – Bloomberg

МВФ планирует побудить центральный банк Украины девальвировать гривну более быстрыми темпами и смягчить свою монетарную политику на фоне умеренной инфляции.

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Андрей Пышный фактически подтвердил требования МВФ к Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Киев готовится к тому, что уже на этой неделе Международный валютный фонд будет склонять его быстрее девальвировать украинскую валюту, снизить процентные ставки и усилить меры по сбору налогов для покрытия бюджетного дефицита страны.

Как пишет Bloomberg конкретные действия в этом направлении представители фонда окажут уже во время начавшихся на текущей неделе переговоров по расширенному финансированию Украины. Однако в самой Украине не хотят обесценивать свою валюту.

Издание отмечает, что планам МВФ может воспротивиться Нацбанк, который "не хочет допускать дальнейшего ослабления гривни".

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"Валюта уже потеряла более 10% с октября, когда был отменен фиксированный обменный курс. По словам источников, девальвация поставит под сомнение способность центрального банка поддерживать ценовую стабильность", – пишет издание.

В свою очередь, глава НБУ Андрей Пышный сообщил: работа в рамках миссии МВФ будет сосредоточена "на возросших возможностях аккумулирования внутренних ресурсов" для покрытия потребностей государственного бюджета. Фактически, подтвердив информацию Bloomberg.

Выполнение властями Украины требований фонда может повлиять не только на экономическую ситуацию в стране. Ведь девальвация и высокие налоги "также нанесут политический ущерб", отмечают авторы статьи.

В то же время, напомнили аналитики, по последним оценкам премьер-министра Дениса Шмыгаля,в 2025 году дефицит украинского бюджета составит 15 млрд долларов. Впрочем, признается, эта сумма названа без учета поддержки партнеров Украины.

"Чтобы помочь закрыть эту дыру, МВФ планирует побудить центральный банк Украины девальвировать гривну более быстрыми темпами и смягчить свою монетарную политику на фоне умеренной инфляции. Эти шаги призваны увеличить поступления в бюджет Украины в национальной валюте и удешевить заимствования для Минфина", – отметили аналитики.

Результатом проверки МВФ может стать выделение Украине 1,1 млрд долларов США, если сотрудники фонда определят, что Украина достигает целевых показателей программы и имеет достаточно средств и политик для удовлетворения своих финансовых потребностей.

Налоги в Украине

27 декабря 2023 года Кабинет министров Украины утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы. Таким образом украинская власть выполнила одно из обязательств перед Международным валютным фондом.

Директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин заявил о том, что "Национальная стратегия доходов" предусматривает введение налогов с переводов украинских граждан с банковской карты на карту по ставке 18%. Эта информация чрезвычайно возмутила украинцев.

В самой Национальной стратегии прямо говорится, что все доходы физических лиц, полученные по пределам предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом.

Правда, немногим позднее нардеп Даниил Гетманцев такую инициативу категорически опроверг.

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