Налог 18% на переводы с карты на карту: Гетманцев дал комментарий

Доходы украинцев не планируют облагать налогом в 18%. И такие идеи не заложены в национальную стратегию правительства, сказал нардеп Даниил Гетманцев.

https://glavred.info/economics/nalog-18-na-perevody-s-karty-na-kartu-getmancev-dal-kommentariy-10529720.html Ссылка скопирована

Даниил Гетманцев дал комментарий по поводу возможного введения налога 18% на переводы с карты на карту / коллаж Главред, фото УНИАН

Руководитель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев опроверг информацию, которая появилась накануне ‒ мол, в Украине согласно новой "Национальной стратегии доходов" хотят обложить налогом все переводы на карты физических лиц. Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале.

Гетманцев отметил, что информация о 18%-м налоге за каждое перечисление на счет физического лица ‒ ложная. И ее распространил "очередной самопровозглашенный сумасшедший эксперт в привычной попытке поиска дешевого хайпа".

"В предновогоднем вакууме экономической информации "новость" понесли. Зная ответ, он еще раз перечитал стратегию. Предполагаемо не нашел. Но осадок остался. Ну неужели мы настолько инфантильны, что имеем на втором году войны вестись на абсолютных неадекватов и их сознательное или бессознательное (при ее отсутствии) пророссийское ИПСО!", – сказал Гетманцев.

видео дня

Напомним, ранее директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин заявил о том, что "Национальная стратегия доходов", которая была принята Кабмином Украины 27 декабря 2023 года, предвидит взимание налогов с переводов украинских граждан с банковской карты на карту по ставке 18%.

В самой Национальной стратегии прямо говорится, что все доходы физических лиц, полученные по пределам предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом.

Также в Украине в минувшем году изменились правила блокировки банковских счетов за долги - в первую очередь за коммунальные услуги.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.