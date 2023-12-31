Украинцы будут платить 18% с переводов на свою карту: какой налог придумал Кабмин

Национальная стратегия доходов, принятая Кабмином, предусматривает налогообложение банковских переводов украинских граждан с карты на карту по ставке 18%.

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Кабмин недавно утвердил "Национальную стратегию доходов" / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Национальная стратегия доходов, которая была принята Кабмином Украины 27 декабря, предвидит взимание налогов с переводов украинских граждан с банковской карты на карту по ставке 18%. Об этом заявил директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин, сообщает УНИАН.

"Кабмин утвердил" Национальную стратегию доходов", но это не о ваших доходах, а о наполнении бюджета. Любые поступления на карточку "физика" облагаются налогом 18% (привет, кэшевая экономика)", – считает эксперт.

В самой Национальной стратегии прямо говорится, что все доходы физических лиц, полученные по пределам предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом.

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Как заявил экономист Олег Пендзин, на самом деле такая идея правительство далеко не новая и даже сейчас любые доходы физических лиц должны декларироваться и облагаться налогами, однако пока невозможно отследить поступления на банковские карты граждан из-за того, что налоговая не имеет доступа к счетам.

"Любые доходы, которые сегодня вам поступают, вы обязаны декларировать – это указано в Налоговом кодексе – и облагать налогом в соответствии с требованиями действующего законодательства. Другое дело, что налоговая не имеет доступа к банковской тайне, и никакой информации о поступлениях на ваши карты у нее нет. Это основное объяснение, почему на сегодняшний момент налоговая не предъявляет вам претензий по поводу налогообложения доходов, полученных вне предпринимательской деятельности", – подытожил специалист.

Напомним, ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активность боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может иметь спекулятивный характер.

Также в Украине в 2023 году изменились правила блокировки банковских счетов за долги - в первую очередь за коммунальные услуги.

Стало известно, что если раньше только те должники, которые не оплатили по меньшей мере 100 тысяч грн, могли остаться без доступа к своим счетам, то теперь это коснется даже тех, кому нужно заплатит в районе 200 грн.

До того сообщалось, что клиент ПриватБанка столкнулся с проблемой - вместе с курсом доллара у него повышались проценты по кредиту. Мужчина рассказал, что у него был валютный кредит в банке на покупку авто под залог этого авто. В итоге транспортное средство ему пришлось вернуть банку.

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