Рекордный взлет доллара: украинцев предупредили о курсе 50 грн/$

Курс доллара в Украине может рекордно подскочить / УНИАН

Курс доллара в Украине может рекордно подскочить. Причиной может стать активизация боевых действий и удары РФ.

Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян. В комментарии ubr.ua он напомнил о недавнем массированном обстреле РФ.

Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

"Гривна может упасть и к уровню 50 гривен за доллар, но это будет спекулятивный скачок, который можно будет использовать только в пользу менял или банков… Продавать валюту по высокому курсу будут, а вот покупать будут только с высоким спредом, так как официальный курс гривны не упадет", - добавил Болтян.

Напомним, ранее сообщалось о том, что уурс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным.

Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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