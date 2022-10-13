Рекордный взлет доллара: украинцев предупредили о курсе 50 грн/$

Резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер, не исключил Александр Болтян.
Курс доллара в Украине может рекордно подскочить. Причиной может стать активизация боевых действий и удары РФ.
Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян. В комментарии ubr.ua он напомнил о недавнем массированном обстреле РФ.
Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.
"Гривна может упасть и к уровню 50 гривен за доллар, но это будет спекулятивный скачок, который можно будет использовать только в пользу менял или банков… Продавать валюту по высокому курсу будут, а вот покупать будут только с высоким спредом, так как официальный курс гривны не упадет", - добавил Болтян.
Напомним, ранее сообщалось о том, что уурс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным.
Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.
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