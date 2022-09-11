Больше 100 гривен за доллар: украинцам раскрыли сценарий заоблачной девальвации

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Курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным, заявил глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров, рассказал он в эфире Канала 24.

По его словам, объемы этой помощи растут: "Транш в этом месяце был больше, чем нам было нужно".

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Банкир уверен, что западные партнеры Украины понимают ситуацию с экономикой воюющей страны и поддерживают ее.

"Ведь оружие – оружием, но если бы у нас курс был заоблачный, были бы проблемы с выплатой зарплат и неуплата пенсий, то это тоже был бы деструктивный фактор. И не знать, что хуже повлияло бы на Украину – фактор войны или экономики", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что некоторые банки подняли курс до 42 гривен за доллар.

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