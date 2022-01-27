"На людей глубоко плевать": украинцы шокированы работой банкоматов ПриватБанка

Банкомат ПриватБанка не выдал деньги / УНИАН

Банкомат ПриватБанка не выдал деньги, но со счета списал. Мужчина намерен подать в суд на финучреждение.

Об этом сообщил клиент ПриватБанка на портале Минфин.

"Купюра уже выезжала, потом перезагрузка банкомата и на этом всё…вы, владельцы или управляющие, должны высылать инкассатора на место невыдачи…и возвращать деньги моментально", - пишет недовольный клиент.

Также мужчина намерен обратиться в суд, так как, по его словам, с данной проблемой сталкивается не только он.

"Хочу в суд подать, я не один попал в такую ситуацию, так другие люди страдают, ПБ как будто не для людей, а если и для них, то им глубоко на них плевать. Кредиты они сразу забирают и проценты накрутят, а у меня может сделка сорвалась вчера, и кто мне компенсирует потери и ожидание Подскажите, как оформить заявление, и куда нести?", - поинтересовался клиент банка.

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Ответ ПриватБанка

В финучреждении выразили сожаление и попросили обратиться в поддержку банка, обслуживающего карту, для подачи заявки на возврат средств.

"Она будет рассматриваться в рамках правил международных платежных систем. После поступления в банк соответствующего запроса мы сделаем все возможное, чтобы провести проверку в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что похожие случаи приходят уже впервые. Ранее в ПриватБанке произошел сбой, из-за которого клиент не смог пополнить свою карту. В финучреждении пообещали вернуть деньги.