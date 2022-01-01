Платеж принял забрал, но на карту не перевел: терминал ПриватБанка "украл" деньги клиента

В работе терминала ПриватБанка произошел очередной сбой / УНИАН

В ПриватБанке произошел сбой, из-за которого клиент не смог пополнить свою карту. В финучреждении обещают вернуть деньги.

Об инциденте сообщил один из клиентов банка на портале Минфин.

По словам украинца, он пытался пополнить карту в одном из терминалов ПриватБанка. Деньги терминал принял, но средства на карту не зачислил.

"Деньги остались в банкомате САК 39064 (магазин Метро, на ул. Закревского, Киев), а не на моем счету. Вроде зафиксирована ошибка оборудования. Оператор объяснила, что на решение проблемы может уйти от одной до четырнадцати суток. Средства предназначались для погашения задолженности перед поставщиками. Я должен попросить поставщиков подождать несколько недель, возможно ли взять кредит в вышеуказанном банке, чтобы выполнить свои обязательства?", - написал возмущенный мужчина.

Ответ ПриватБанка

"Извиняемся за причиненные неудобства. Заявка на возврат средств уже проработана. Денежные средства уже подготовлены для возврата и в ближайшее время будут зачислены на карту", - говорится в сообщении работников банка.

Отзыв о ПриватБанке/ minfin.com.ua

Ранее мы сообщали, что клиент ПриватБанка столкнулся с проблемами при переводе денег на карту другого банка. Как рассказал мужчина, после операции получателю дошла лишь часть денег.