Деньги украинцев исчезают при переводе через ПриватБанк: проблему обещают решить

Клиент ПриватБанка пожаловался на услуги / УНИАН

Клиент ПриватБанка столкнулась с проблемами при переводе денег на карту другого банка.

Как рассказал мужчина на портале Минфин, после операции получателю дошла лишь часть денег.

"Пополнял карту другого банка через ПриватБанк, уже такая ситуация не первый раз. Первый раз пополнял на 500 пришло 300, связаться с кем-либо невозможно. Ладно 200, в этот раз пополнял на 1000, денег нет, это уже перебор", - написал недовольный клиент.

Ответ ПриватБанка

"Данная заявка на возврат средств принята в работу. Для ее отработки мы ждем результатов инкассации. Сделаем все возможное, чтобы дать ответ в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Отзыв о ПриватБанке/ minfin.com.ua

Ранее клиенты ПриватБанка уже сталкивались с проблемами банкоматов - тогда после проведения транзакции у них списывались деньги, но наличку банкомат не выдавал.

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