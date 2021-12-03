УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Деньги списывают, а наличку не выдают: банкоматы ПриватБанка возмутили украинцев

3 декабря 2021, 08:28
Прослушать новость
Остановить

Люди лишились тысяч гривен.

приватбанк, банкомат
Банкоматы ПриватБанка возмутили украинцев / УНИАН

Клиенты ПриватБанка столкнулись с проблемой - банкоматы списывают их средства, а денег не выдают. В финучреждении рассказали, как действовать в различных ситуациях.

Так, при попытке снять наличные мужчина лишился 8000 гривен, сообщил он на портале Минфин.

"Банкомат очень долго думал и в итоге выдал ошибку, денег и квитанцию он не выдал, но успешно списал деньги со счета. Я сразу позвонил на 3700, но кроме общения с ботом ничего не получилось, я забежал в ближайшее отделение, там оформили заявку и сказали ждать инкассацию до 2 недель, кроме того предложили открыть кредитку на эту сумму, зачем мне эта кредитка? Я хочу, чтобы вернули мои деньги, у меня нет возможности ждать 2 недели, за что мне существовать эти 2 недели? Если бы банк пошел в убыток быстро бы все нашли! Верните мои деньги! 8000 тысяч не маленькая для меня сумма!", - поделился недовольный клиент.

"Сказали ждать до 120 дней"

Еще один инцидент произошел в тот же день, но на работу банкомата пожаловалась уже клиентка другого банка.

"Сегодня снимала деньги с карты другого банка в банкомате ПриватБанка. Списало деньги с карты, но не выдал. Долго отсчитывал, потом выдал ошибку и предложил пойти в другие банкоматы… По номеру 3700 сказали, что бы я обращалась в свой банк. В свой банк позвонила, оставила заявку о том, что бы помогли разобраться и вернуть деньги. Сказали срок до 120 дней!", - поделилась недовольная украинка.

Реклама

Что говорят в ПриватБанке

В первом случае сотрудники банка сообщили клиенту, что в настоящее время заявка на возврат средств находится в работе.

"Ожидается проведение и сверка результатов инкассации, что позволит нам убедиться, что средства не были выданы и определить их сумму. Заявка может быть обработана раньше, чем на 14-й день, ведь данный срок указывается, как максимальное и обычно рассмотрение заявки занимает меньше времени (1-3 дня)", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраинке пришлось "гасить" кредит, который она не просила: в ПриватБанке назвали это благодарностьюПо втором инциденте женщине посоветовали обратиться в банк, клиентом которого она является.

"Обжалование сделок осуществляется по правилам платежной системы. В данной ситуации заявка на возврат средств подается клиентом в банке, выдавшем карту. Вы можете быть уверены, что мы всегда стремимся как можно скорее предоставить информацию и при наличии сбоя вернуть средства, когда к нам поступает соответствующий запрос на обжалование сделки", - ответили в ПриватБанке.

Ранее сообщалось, что киевлянин, который является клиентом "ПриватБанка" пожаловался на сотрудников финучреждения, которые, по его словам, безосновательно не выдали ему дебетовой карты.

Кроме того, по его словам, вскоре ситуация повторилась с его отцом.

Автор: Сергей Кущ
viber
Приватбанк банкомат
Сейчас вы просматриваете новость «Деньги списывают, а наличку не выдают: банкоматы ПриватБанка возмутили украинцев». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Как можно повторно использовать чайные пакетики: 10 неожиданных примененийКак можно повторно использовать чайные пакетики: 10 неожиданных применений В Украине рухнули цены на газ для населенияВ Украине рухнули цены на газ для населения Самый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокругСамый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокруг Сигаретный пепел - уникальное удобрение для комнатных растений: как применять и в чем пользаСигаретный пепел - уникальное удобрение для комнатных растений: как применять и в чем польза Гороскоп для водных знаков зодиака на декабрь 2021 - Раков, Скорпионов и РыбГороскоп для водных знаков зодиака на декабрь 2021 - Раков, Скорпионов и Рыб
08:35

Самый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокруг

08:28

Деньги списывают, а наличку не выдают: банкоматы ПриватБанка возмутили украинцев

08:27

К чему снится свадьба: толкование известных сонников

08:26

Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: Минздрав обновил статистикуВидео

08:18

Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата, традиции и запреты дня, молитва

Реклама
08:03

Слава Каминская в топе с откровенным декольте похвалилась пышной грудью и узкой талиейВидео

08:03

Гороскоп на сегодня 3 декабря 2021: Ракам – удача, Львам – убытки, Весам – счастливый случайВидео

07:24

Кулеба ответил, какую карту Путин разыграет против Украины и есть ли у него "козырь"

07:10

"Автономия" Донбасса и план Путина по "Минску": Илларионов сделал заявление о войсках РФ у УкраиныВидео

06:47

"Двери закрыты": Кулеба объяснил, почему Украину не берут в НАТО

06:20

Участие США в переговорах и статус России в конфликте: Гармаш раскрыл новый план по ДонбассуВидео

06:15

Путин проигрывает Западу войну за Украинумнение

05:40

Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 с грибами: готовить всего 7 минутВидео

05:05

Надежда Мейхер в кружевном бюстгальтере с вырезами показала декольте, в котором можно утонуть

04:30

Ученые объяснили, почему новогодние елки могут быть опасны

03:45

"Нашли друг друга": Экс-участников Холостячки заподозрили в романе

03:45

Финансовый гороскоп на неделю 6-12 декабря: Тельцам – обман, Девам – удивительное везениеВидео

03:30

Кэшбек отойдет в прошлое: почему украинские банки собираются отменить эту услугуВидео

02:58

Эксперты назвали виды выпечки, которые не навредят фигуре

00:49

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для огненных знаков - Овнов, Стрельцов, ЛьвовВидео

Реклама
00:30

"Елка Януковича в кокошнике": в Сети жестко высмеяли платье Неплях на конкурсе Мисс Вселенная 2021

00:12

Приметы на 3 декабря: что нельзя делать в Проклов день и как не попасть в бедуВидео

02 декабря, четверг
23:55

Как продукты на ужин подходят для похудания - ответ диетолога

23:54

Меркель, прощай: канцлер Германии ушла с поста под песню звезды панк-рока

23:22

Украинцев обяжут выложить кругленькую сумму при покупке авто или квартиры

23:05

Экономический паспорт украинца: в Слуге народа рассказали, кто получит деньгиВидео

22:46

Страны мира обсуждают введение санкций против России - Кулеба

22:28

Современность, практичность и дух праздника: создаем новогоднее настроение в своем гнездышкеВидео

22:27

В Сумах 16-летний набросился на женщину и изнасиловал ееВидео

21:59

В них верят даже богачи: какие вещи привлекут невероятную удачу и богатство в 2022 годуВидео

21:55

В Кривом Роге на шахте произошел обвал, есть жертва

21:29

В Украине открыли новое месторождение газа

21:26

Завалит снегом: на Украину надвигается буряВидео

21:21

Эксперт рассказал, что будет с телом, если есть киви каждый день

21:16

Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра

20:59

Секреты богатого урожая: самые важные и обязательные работы для огородника и садовода в декабреВидео

20:49

"Ах, как хочется ворваться в городок" - рецензия на фильм "Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити"Видео

20:44

Медики поведали, как коронавирус влияет на работу сердца

20:44

Украинская чемпионка засветила впечатляющую фигуру в одних стрингах

20:41

Борщевой абсурд, или К чему приведет стремление депутатов назначить день борщамнение

Реклама
20:37

Как украсить елку на Новый год 2022, чтобы привлечь в дом удачу и счастье – по знакам зодиака

20:26

Последствия могут быть ужасными: каким ни в коем случае не должен быть завтракВидео

20:19

Солнечное затмение 4 декабря 2021: что нельзя делать и как не навлечь беду

20:13

Леся Никитюк шокировала наслаждением от поедания конфеты Дмитрия Гордона: тот ее поблагодарил

20:09

Под Харьковом 13-летний подросток жестоко убил 6-летнюю девочкуВидео

19:48

"Сделал Беларусь враждебной": Кулеба выдвинул обвинения Лукашенко

19:44

Врач рассказала, каким людям нельзя употреблять мяту

19:43

Первый Люблинский треугольник Зеленского: стороны просят мир усилить санкции против РоссииВидео

19:40

Очень опасно: что произойдет с организмом, если полностью отказаться от хлебаВидео

19:37

Гороскоп на 2022 год для Близнецов: разоблачение секретов, счастливый случай и лучшие дниВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять