Деньги списывают, а наличку не выдают: банкоматы ПриватБанка возмутили украинцев

Банкоматы ПриватБанка возмутили украинцев / УНИАН

Клиенты ПриватБанка столкнулись с проблемой - банкоматы списывают их средства, а денег не выдают. В финучреждении рассказали, как действовать в различных ситуациях.

Так, при попытке снять наличные мужчина лишился 8000 гривен, сообщил он на портале Минфин.

"Банкомат очень долго думал и в итоге выдал ошибку, денег и квитанцию он не выдал, но успешно списал деньги со счета. Я сразу позвонил на 3700, но кроме общения с ботом ничего не получилось, я забежал в ближайшее отделение, там оформили заявку и сказали ждать инкассацию до 2 недель, кроме того предложили открыть кредитку на эту сумму, зачем мне эта кредитка? Я хочу, чтобы вернули мои деньги, у меня нет возможности ждать 2 недели, за что мне существовать эти 2 недели? Если бы банк пошел в убыток быстро бы все нашли! Верните мои деньги! 8000 тысяч не маленькая для меня сумма!", - поделился недовольный клиент.

"Сказали ждать до 120 дней"

Еще один инцидент произошел в тот же день, но на работу банкомата пожаловалась уже клиентка другого банка.

"Сегодня снимала деньги с карты другого банка в банкомате ПриватБанка. Списало деньги с карты, но не выдал. Долго отсчитывал, потом выдал ошибку и предложил пойти в другие банкоматы… По номеру 3700 сказали, что бы я обращалась в свой банк. В свой банк позвонила, оставила заявку о том, что бы помогли разобраться и вернуть деньги. Сказали срок до 120 дней!", - поделилась недовольная украинка.

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Что говорят в ПриватБанке

В первом случае сотрудники банка сообщили клиенту, что в настоящее время заявка на возврат средств находится в работе.

"Ожидается проведение и сверка результатов инкассации, что позволит нам убедиться, что средства не были выданы и определить их сумму. Заявка может быть обработана раньше, чем на 14-й день, ведь данный срок указывается, как максимальное и обычно рассмотрение заявки занимает меньше времени (1-3 дня)", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраинке пришлось "гасить" кредит, который она не просила: в ПриватБанке назвали это благодарностьюПо втором инциденте женщине посоветовали обратиться в банк, клиентом которого она является.

"Обжалование сделок осуществляется по правилам платежной системы. В данной ситуации заявка на возврат средств подается клиентом в банке, выдавшем карту. Вы можете быть уверены, что мы всегда стремимся как можно скорее предоставить информацию и при наличии сбоя вернуть средства, когда к нам поступает соответствующий запрос на обжалование сделки", - ответили в ПриватБанке.

Ранее сообщалось, что киевлянин, который является клиентом "ПриватБанка" пожаловался на сотрудников финучреждения, которые, по его словам, безосновательно не выдали ему дебетовой карты.

Кроме того, по его словам, вскоре ситуация повторилась с его отцом.