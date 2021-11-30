Утром в Киеве прогремел взрыв - неизвестные подорвали банкомат и украли деньги

Инцидент произошел на улице Евгения Харченко. В Киеве введена специальная полицейская операция. Сколько денег похищено - не уточняется.
Утром во вторник, 30 ноября, в Дарницком районе Киева неизвестные подорвали банкомат и похитили деньги.
Инцидент произошел на улице Евгения Харченко, 27, сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Отмечается, что копам поступило сообщение о повреждении банкомата в микрорайоне Бортничи.
"По предварительной информации установлено, что двое неизвестных взорвали банкомат, похитили оттуда кассеты с деньгами и скрылись. Усилия правоохранителей направлены на то, чтобы установить личности злоумышленников и задержать их", – отметили в полиции.
В Киеве введена специальная полицейская операция.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал Главред, ранее в Киеве на Троещине прогремел взрыв. Местные жители услышали громкий хлопок. Позже выяснилось, что неизвестные хотели подорвать банкомат Таскомбанка на проспекте Владимира Маяковского, 26.
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