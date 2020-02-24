Ночью жителей столичной Троещины разбудил мощный взрыв: что случилось

Взрыв в банке прогремел прошлой ночью

/ Информатор

В ночь на 24 февраля в Киеве на Троещине прогремел взрыв. Местные жители услышали громкий хлопок. Позже выяснилось, что неизвестные хотели подорвать банкомат Таскомбанка на проспекте Владимира Маяковского, 26.

Взрыв произошел около 01:55, а вызов на линию "102" поступил около 03:20. В результате взрыва здание получило серьезные повреждения, но банкомат остался целый. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет, передает Информатор. Правоохранители выясняют все детали случившегося.

Напомним, в ночь на 18 февраля в Днепровском районе Запорожья неизвестные злоумышленники произвели взрыв банкомата, расположенного на улице Бородинская. Злоумышленники проникли внутрь отделения банка с воздушными шариками.

Как предполагают специалисты, в шариках находился газ, который и спровоцировал взрывную реакцию. Выяснением остальных подробностей преступления на данный момент занимаются полицейские.