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Ситуация - бомба: в Запорожье злоумышленники с шариками взорвали банкомат - видео

18 февраля 2020, 14:28

Чрезвычайно взрывной инцидент произошел под покровом ночи

Взрыв, банкомат
Момент после взрыва банкомата / Новости Запорожья

Ночью в Днепровском районе Запорожья неизвестные злоумышленники произвели взрыв банкомата, расположенного на улице Бородинская. 

Соответствующая видеозапись была опубликована на странице паблика Это Запорожье в социальной сети Instagram. В ролике видно, что злоумышленники проникли внутрь отделения банка с воздушными шариками.

Как предполагают специалисты, в шариках находился газ, который и спровоцировал взрывную реакцию. Выяснением остальных подробностей преступления на данный момент занимаются полицейские.

Напомним, ранее в Днепровском районе Киева злоумышленники подорвали отделение государственного Ощадбанка.  В результате преступления стеклянная витрина оказалась на улице, а также был поврежден интерьер финучреждения.

 

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