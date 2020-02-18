Ситуация - бомба: в Запорожье злоумышленники с шариками взорвали банкомат - видео

Момент после взрыва банкомата / Новости Запорожья

Ночью в Днепровском районе Запорожья неизвестные злоумышленники произвели взрыв банкомата, расположенного на улице Бородинская.

Соответствующая видеозапись была опубликована на странице паблика Это Запорожье в социальной сети Instagram. В ролике видно, что злоумышленники проникли внутрь отделения банка с воздушными шариками.

Как предполагают специалисты, в шариках находился газ, который и спровоцировал взрывную реакцию. Выяснением остальных подробностей преступления на данный момент занимаются полицейские.

Напомним, ранее в Днепровском районе Киева злоумышленники подорвали отделение государственного Ощадбанка. В результате преступления стеклянная витрина оказалась на улице, а также был поврежден интерьер финучреждения.