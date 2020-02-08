Ограбить за 53 часа: трое украинцев вынесли 37 млн грн из 23 банкоматов Сбербанка

Злоумышленники грабили только российский Сбербанк / Фото pixabay.com

В Боснии задержали двоих граждан Украины, которые причастны к ограблению 23 банкоматов Сбербанка в ряде городов Боснии и хищению более 37 миллионов гривен (2,7 млн конвертируемых марок).

Грабители орудовали в Брчко, Ораше, Тузле, Лукаваце, Кладане, Вогоше, Сараево, Киселяке, Крешево, Хаджиче, Илиже, Мостаре, Читлуке, Зенице, Какане и в Бихаче. Им удалось "обчистить" по меньшей мере 23 банкомата российского Сбербанка за 53 часа. Все разграбленные банкоматы принадлежат фирме Payten. Ее оборудованием пользуются и другие банки в Боснии, но злоумышленники грабили только Сбербанк.

Стоит отметить, что некоторые банкоматы были ограблены в течение рабочего дня - в пятницу. При этом в Сбербанке ничего не заметили вплоть до того момента, как полиция арестовала двух из трех украинцев.

По данным издания издание Zurnal, к ограблениям причастны Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко. Они въехали в Боснию и Герцеговину из Сербии через пограничный переход в Зворнику утром 31 января. Уже 2 февраля Бойко и Зайцева задержал копы, а Титаренко удалось скрыться. У задержанных нашли около 100 тысяч марок, а остальные 2,6 миллиона пропали. Сообщается также, что украинцы не сотрудничают с полицией и не раскрывают причин своих действий.

Напомним, ночью 11 января в Харькове произошло ЧП – неизвестные при помощи самодельного устройства взорвали банкомат. Однако, добраться до денег грабителям не удалось.

10 января в Оболонском районе Киева на ул. Героев Днепра неизвестные злоумышленники в балаклавах устроили взрыв в отделении банка.

В конце ноября в Днепровском районе Киева - на ул. Энтузиастов - двое злоумышленников подорвали отделение Ощадбанка и унесли около четверти миллиона гривен. Позже подозреваемых в совершении преступления задержали.