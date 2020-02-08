Вынесли $40 тысяч: в Днепре ограбили крупного бизнесмена

Грабители были вооружены / Фото pixabay.com

В Днепре произошло дерзкое ограбление. 7 февраля трое неизвестных ограбили директора местной мясной фабрики.

Вечером в минувшую пятницу группа мужчин в масках проникла в частный дом. В этот момент там находился хозяин и его жена, сообщает УНН. Грабители были вооружены пистолетами. Они связали хозяев дома, после чего завладели деньгами на общую сумму более 40 тысяч долларов и драгоценностями.

Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления. Правоохранители проводят досудебное расследование по статье Разбой Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в декабре минувшего года в селе Козин под Киевом пятеро неизвестных мужчин ограбили известного врача. Они ворвались в дом главы отдела спортивной и балетной травмы Института травматологии и ортопедии НАМН Украины, президента Украинской ассоциации спортивной травматологии, хирургии коленного сустава и артроскопии.

Грабители закрыли домохозяйку и дочь владельца 2012 года рождения в туалете. Злоумышленникам удалось вскрыть сейф, в котором находились деньги и драгоценности. По предварительным данным, добычей грабителей стали более 200 тысяч долларов и драгоценности.