  1. Главная
  3. Украина

Вынесли $200 тысяч: в центре Киева домушники обокрали квартиру бизнесмена

29 ноября 2019, 08:06

Воры, вероятно, работали по наводке.

кража, домушники
Кража в квартире Вульфа произошла днем 28 ноября / Фото: Jochen Tack / Globallookpress.com

В самом центре Киева на улице Городецкой произошла крупная квартирная кража. Домушники обнесли квартиру бизнесмена Леонида Вульфа. Он родом из Кривого Рога, малой родины президента Владимира Зеленского.

Кража произошла днем 28 ноября, пишет Страна. Воры, вероятно, работали по наводке. Домушники вскрыли замки отмычками и проникли в апартаменты. Из квартиры они вынесли 200 тысяч долларов. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 185 УК Украины - Кража в особо крупных размерах. Воров разыскивают.

О криворожце Леониде Вульфе известно, что в 90-х он создал в оффшорной зоне на острове Невис фирму Еврокоммодитес, через которую в Израиль и многие другие страны отправлялись крупные партии металлопродукции. Прибыльный бизнес привлек внимание криворожских криминальных авторитетов по фамилии Горпинич. Глава семейства по кличке Святой предложил Вульфу "отстегивать долю". Однако, тот делиться отказался. Во время одной из разборок Горпинчич был убит. Потом Вульф занимался различными видами бизнеса, и даже успел посидеть в израильской тюрьме Ашарон.

Напомним, в конце октября неизвестные обокрали дачный дом, принадлежащий мужу главы Верховного суда Украины Валентины Данишевской. По данным копов, воры проникли в дом через окно. Злоумышленники забрали из сейфа деньги на общую сумму более 40 тысяч долларов.

Киев полиция бизнесмен кража новости Киева Леонид Вульф
Сейчас вы просматриваете новость «Вынесли $200 тысяч: в центре Киева домушники обокрали квартиру бизнесмена». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:20
"Любовь-морковь": в Сеть слили фото целующейся с девушкой главы украинской делегации в ПАСЕ Ясько
10:12
Цены на кофе взлетели: названа причина Видео
09:57
"Взятки натурой": языковой омбудсмен Монахова влипла в скандал с домогательствами Видео
09:43
Психолог объяснила, что делать со своими "тараканами" Видео
09:42
Погода в Украине: семь областей накроют ливни Видео
09:28
Переломы и сотрясение: опубликован приговор "слуге народа" за жестокое избиение
09:16
В Москве избили звезду сериала Солдаты и шоу Оба-на
08:50
В центре Киева ограничили движение: где нельзя ездить Фото
08:46
Аномалия под Николаевом: на берег выбросило множество мертвых медуз Фото Видео
08:30
Гороскоп на 29 ноября: кому сулят денежные потоки, а кому - козни завистников
08:28
Почему Звиробий имеет право говорить все, что пожелает мнение
08:16
Умер самый старый в мире экс-премьер
08:06
Вынесли $200 тысяч: в центре Киева домушники обокрали квартиру бизнесмена
07:38
"Пора приглушить свободу слова": нардеп Слуги народа сделала неожиданное заявление Видео
07:06
Гончарук рассказал, когда в Украине будут качественные дороги Видео
06:52
Обвал рейтинга Зеленского - итог некомпетентности и детских понтов мнение
06:31
"Доносы, сплетни и мудрость": назван подлый и благородный знак Зодиака
06:30
Чтоб мужики любили и деньги не переводились: гороскоп стрижек на декабрь Видео
06:03
С Днем прокуратуры – поздравления справедливые и открытки Фото
05:41
"Фея из сказки": Tayana с торчащими сосками завела Сеть Видео
05:13
Всевидящее око: как снять зрелищное и интересное домашнее порно
04:45
На шаг впереди: у родившихся в ноябре будут неожиданные победы – астролог
04:10
Трансформация или распад: эксперт спрогнозировал будущее "нормандского формата"
03:36
Кому и в каких случаях нельзя пить кофе: диетолог дала советы
02:54
Дорога из коричневого кирпича: почему мужчины хотят анального секса с дамами
02:07
Посчитают по сим-картам: Дубилет рассказал, как пройдет электронная перепись населения
01:30
"Мертвому припарка": эксперт рассказал о лазейке для иностранцев в законе о рынке земли
00:49
Мощный удар из космоса: когда наносят удар магнитные бури в декабре Видео
00:19
29 ноября – какой сегодня праздник: Черная пятница и Матвеев день Видео
28 ноября, четверг
23:57
Сериал Симпсоны закрывают: композитор раскрыл подробности
23:57
Динамо на последних секундах уступило Мальме в суперматче Видео
23:55
Мальме - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
23:36
Трамп неожиданно нагрянул с визитом в Афганистан
23:20
В Словакии назвали имена трагически погибших украинских альпинистов
22:53
Сын Порошенко скупает акции отцовского банка
22:34
Найем озвучил свою внушительную зарплату в Укроборонпроме
22:06
"Я аж ах*ел": россияне испугались ракеты-НЛО, а Украина испытала свой Нептун Видео
22:05
"Завершение медового месяца": политолог пояснил падение рейтинга Зеленского Видео
22:00
Сериал Сидоренки-Сидоренки 2 сезон: когда выйдет продолжение сериала Видео
21:46
Александрия уступила Вольфсбургу и вылетела из Лиги Европы Видео
21:45
Президент Грузии внезапно отменила визит в Киев
21:32
Если мужчина не хочет расписываться: верный рецепт от психолога Видео
21:30
"Динамо обошлось нечестно с братом": сестра Милевского наехала на киевский клуб
21:28
"Общий враг": Макрон сделал громкое заявление про РФ и НАТО
21:11
Между Украиной и Россией состоялись двухсторонние газовые переговоры
21:11
Порноактриса знатно и похабно засветила красивое тело на откровенных фото Фото
20:44
Легенда Манчестер Юнайтед вернулся в Англию
20:42
Эксперт пояснил, что ждет Украину в случае принятия формулы Штайнмайера
20:31
Глобальный сбой в Instagram: что известно о проблеме
20:30
Сериал Сидоренки-Сидоренки 39 и 40 серия смотреть онлайн 28-11-2019 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять