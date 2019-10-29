Вынесли десятки тысяч долларов: под Киевом обчистили дачу главы Верховного суда

В дом Данишевской вломились в период между 24 и 28 октября / Фото KP.ua

Неизвестные обокрали дачный дом, принадлежащий мужу главы Верховного суда Украины Валентины Данишевской, которая ранее "приревновала" президента Владимира Зеленского к актеру Тому Крузу.

Дом мужа Данишевской расположен в селе Любимовка Киевской области. Проишествие случилось в период между 24 и 28 октября, когда хозяев не было дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным копов, воры проникли в дом через окно. Злоумышленники забрали из сейфа деньги на общую сумму более 40 тысяч долларов.

Правоохранители проводят досудебное расследование по статье "кража".

Напомним, в Киеве в детском магазине Антошка на бульваре Леси Украинки воровка обчистила карманы экс-нардепа от Партии регионов Григория Смитюхи.