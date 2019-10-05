Глава ВСУ "приревновала" Зеленского к Тому Крузу

Валентина Данишевская хочет обсудить сокращение количества судей Верховного Суда вдвое/ Фото пресс-служба ВСУ

Глава Верховного суда Валентина Данишевская, которая виделась с президентом Украины Владимиром Зеленским на официальных мероприятиях по открытию Высшего антикоррупционного суда, пожаловалась, что никак не может пообщаться с главой государства тет-а-тет относительно его политики по отношению к суду.

В частности, Данишевская хочет обсудить с президентом его законопроект № 1008 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления. Документ предусматривает переаттестацию судей, и, как следствие, сокращение количества судей Верховного Суда вдвое.

"Дважды я предлагала президенту встретиться и поговорить. Один раз публично и второй раз - письменно. Но времени у него пока для председателя Верховного суда не нашлось. Хотя я видела, что недавно он встречался с Томом Крузом", - сказала она в интервью ВВС Украина.

Напомним, в конце сентября – первых числах октября голливудский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз прибыл в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского. Том Круз успел "засветиться" в киевском метро, прогуляться по пешеходному мосту, полетать над столицей Украины на вертолете и провести встречу с Зеленским. Позже Том Круз отправился в Одессу, также Том Круз побывал и во Львове. В Украине актер, кинорежиссер и продюсер искал локации для своего нового проекта.