Том Круз после Киева махнул в Одессу: появились первые фото

"Жемчужина у моря" – стала следующим пунктом экскурсии Тома Круза по украинским городам / novostiua.net

Американский киноактер и продюсер Том Круз, который произвел фурор, спустившись в метро Киева, после столицы Украины отправился в Одессу.

Утром 2 октября самолет 57-летней звезды Голливуда Gulfstream IV (регистрационный номер 808T) приземлился в местном аэропорту. После приземлениея актер сел в черную машину и уехал, пишет Думская со ссылкой на очевидцев.

Фото Думская

Фото Думская

К слову, Том Круз - сертифицированный пилот и частенько пилотирует свой самолет лично.

Том Круз / Фото Instagram / @tomcruise

Голливудский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз прибыл в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского. Актер хочет осмотреть некоторые локации для своего нового проекта. Мэр Киева Виталий Кличко повез Тома Круза на Подольско-Воскресенский мост, в парк "Муромец". А брат столичного градоначальника Владимир устроил Тому Крузу обзорную экскурсию на вертолете. Также братья Кличко прогулялись со звездой Голливуда по пешеходно-велосипедному мосту.