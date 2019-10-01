Том Круз в Киеве встретился с Зеленским: все подробности визита актера

Появление Тома Круза в киевской подземке на станции Золотые ворота 30 сентября переполошило всю столицу.
Голливудский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз прибыл в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского.
30 сентября соцсети всполошила новость о том, что звезду мирового масштаба заметили в столичном метро на станции Золотые Ворота – он прошел через турникет и в компании советников Зеленского рассматривал подземку.
Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, Зеленский пригласил Круза в Киев и рассказал о преимуществах сьемок кинолент в Украине. Встреча президента и актера состоялась в понедельник вечером.
Актер признался, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов, поэтому и приехал в Украину.
Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине, который будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международному копродакшену.
Ранее Том Круз признался, когда узнал о порно в интернете. Просветил актера его коллега Сет Роген.