Том Круз в Киеве встретился с Зеленским: все подробности визита актера

Том Круз в Киеве встретился с Владимиром Зеленским / president.gov.ua

Голливудский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз прибыл в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского.

30 сентября соцсети всполошила новость о том, что звезду мирового масштаба заметили в столичном метро на станции Золотые Ворота – он прошел через турникет и в компании советников Зеленского рассматривал подземку.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, Зеленский пригласил Круза в Киев и рассказал о преимуществах сьемок кинолент в Украине. Встреча президента и актера состоялась в понедельник вечером.

Актер признался, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов, поэтому и приехал в Украину.

Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине, который будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международному копродакшену.

Ранее Том Круз признался, когда узнал о порно в интернете. Просветил актера его коллега Сет Роген.