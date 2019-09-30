Том Круз в Киеве: мировую звезду занесло в столичное метро

Том Круз в Киеве: видео из метро с кумиром поразило фанатов / Вконтакте

Том Круз сейчас в Киеве, утверждают поклонники, выкладывая в подтверждение видео, как Том Круз спускается в столичное метро на станции Золотые Ворота.

Зачем мировую кинозвезду занесло в столичное метро, непонятно. Однако человек на кадрах уж слишком похож на Тома Круза. Причем под конец записи довольно четко слышно, как тот за что-то благодарит по-английски: "Thank you".

Сняла Тома Круза главный редактор Prime Time Ольга Корешкова, выложив видео у себя на YouTube. Причем ролик она подписала вполне однозначно: Том Круз в Киеве в метро.

Стоит отметить, что в официальном расписании Тома Круза поездок в Киев в ближайшей перспективе нет. Поэтому на все 100% утверждать, что в киевское метро зачем-то спустилась с голливудских холмов именно звезда мирового масштаба – невозможно.

Отметим, что в 2020 году у Тома Круза выходит фильм "Топ Ган 2: Мэверик" (премьера – 16 июля 2020 года). Это римейк его культового фильма с практически одноименным названием 1986 года. В киноленте Круз снова исполнит роль бравого летчика.

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