  1. Главная
  3. Stars

Том Круз в Киеве: мировую звезду занесло в столичное метро

30 сентября 2019, 23:13

Зачем мировую кинозвезду занесло в столичное метро, непонятно.

Том Круз в Киеве: видео из метро с кумиром поразило фанатов
Том Круз в Киеве: видео из метро с кумиром поразило фанатов / Вконтакте

Том Круз сейчас в Киеве, утверждают поклонники, выкладывая в подтверждение видео, как Том Круз спускается в столичное метро на станции Золотые Ворота.

Зачем мировую кинозвезду занесло в столичное метро, непонятно. Однако человек на кадрах уж слишком похож на Тома Круза. Причем под конец записи довольно четко слышно, как тот за что-то благодарит по-английски: "Thank you".

Сняла Тома Круза главный редактор Prime Time Ольга Корешкова, выложив видео у себя на YouTube. Причем ролик она подписала вполне однозначно: Том Круз в Киеве в метро.

Стоит отметить, что в официальном расписании Тома Круза поездок в Киев в ближайшей перспективе нет. Поэтому на все 100% утверждать, что в киевское метро зачем-то спустилась с голливудских холмов именно звезда мирового масштаба – невозможно.

Отметим, что в 2020 году у Тома Круза выходит фильм "Топ Ган 2: Мэверик" (премьера – 16 июля 2020 года). Это римейк его культового фильма с практически одноименным названием 1986 года. В киноленте Круз снова исполнит роль бравого летчика.

Ранее Том Круз признался, когда узнал о порно в интернете. Просветил актера его коллега Сет Роген.

Киев том Круз метро Киевский метрополитен
Сейчас вы просматриваете новость «Том Круз в Киеве: мировую звезду занесло в столичное метро». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:20
Розовый блонд – самый модный цвет волос 2019-2020 для смелых красавиц - фото
00:01
1 октября 2019 – праздник кофе и Ирин: приметы дня Видео
30 сентября, понедельник
23:55
Субсидии, отмена копеек и призыв: что меняется с 1 октября в Украине Видео
23:13
Том Круз в Киеве: мировую звезду занесло в столичное метро Видео
23:00
Сенат США взялся за "порочащие" связи Клинтон с Украиной Видео
22:26
Марув нервно курит в сторонке: Кухар в латексе сразила на повал
22:04
Разумков написал заявление об отставке
21:51
В России пригрозили США из-за санкций против Пригожина
21:21
"Тупое писклявое ч*о": россиянин публично унизил Путина
21:09
Гороскоп на завтра: кто в "шоколаде", а кто - главный неудачник
21:08
Очень странные дела 4: Netflix подтвердил выход нового сезона Видео
20:43
Порошенко готов заплатить 3 миллиона гривен за Гонтареву и ее дом
20:33
Как Заворотнюк: знаменитая певица срочно составила завещание
20:30
Выбор матери 2019: что было в 9 и 10 сериях сериала Видео
20:05
Владелец "фабрики тролей" и друг Путина попал под санкции США
19:22
Крепостная 2 сезон: 1 серия смотреть онлайн полное видео Видео
19:16
Экс-министр объяснил, как спасти Луганский регион от отключений электроэнергии
19:02
"Сняла 340 кг наличных": Супрун улетела в США
18:56
"Осилит даже рукож*п": как сделать песочное тесто классическое и песочное печенье Фото
18:30
Допрос Порошенко на детекторе лжи: названа дата Видео
18:21
Лунный календарь финансов на октябрь 2019: как привлечь деньги в кошелек
18:21
У Анастасии Заворотнюк истекло время: помощник солгал
18:19
Песков отрекся от назначения боевика "ДНР" главой Элисты
18:10
Судьба Трампа: Луценко согласился дать показания в Конгрессе США
18:05
Психолог назвала лучший способ "подняться" в жизни
17:48
Нет времени: Скалецкая рассказала, когда встретится с бунтующими подопечными
17:30
Доктор Комаровский назвал огромный "прокол" беременных
17:20
Стало известно, кто может составить конкуренцию Кличко на выборах мэра Киева
17:14
Меган Маркл устроила мужу трогательный сюрприз: видео онлайн Видео
17:12
Эксперт объяснил, почему нужно снизить стоимость газа для Луганской ТЭС
17:01
Не вмешивались: в Кремле назвали условия публикации разговоров Путина и Трампа
16:52
Зеленский уволил Данилюка
16:51
Больше половины киевлян негативно оценили мэра Кличко - опрос
16:47
Кличко подал в суд на Богдана и Кабмин из-за своего увольнения
16:25
В Киеве на выходных перекроют десятки улиц из-за марафонцев: схема движения
16:23
"Нам нельзя приказать": Зеленский отказался расследовать дело Байдена Видео
16:18
Попы в РПЦ гневаются на умирающую от рака Анастасию Заворотнюк
16:17
Помощь соседей: Делегаты от Литвы поддержали "бунт" Украины в ПАСЕ
15:52
Украинцы будут получать субсидии и льготы по-новому: что нужно и куда идти
15:51
Чат с военным экспертом Олегом Ждановым
15:49
Сеть АЗК "БРСМ-Нафта" стала генеральным партнером проекта "Город профессий" новости компании
15:27
Украинская диверсия: москвич умер, пожирая гигантский кусок сала в темноте
15:26
"Где отчет?": старик Джулиани рассердился на укатившего в Великобританию Луценко
15:25
"Забыли отфотошопить": полуголая Ани Лорак опозорилась пикантным фото
15:09
Российский пропагандист увидел тень Бандеры в песне Гребенщикова
15:08
"Розетка закрывается": подорожают ли товары после закона о кассовых аппаратах
14:56
Бьет - значит учит: в Черновицкой области педагог отметелил школьника и попал на видео Видео
14:50
"Путинский пуделек" подтвердил: Зеленский, Путин, Меркель и Макрон встретятся в октябре Видео
14:34
Мороз в -10, снег и густой туман: синоптик предупредил об аномальной погоде в октябре
14:27
Разумков рассказал, как хочет наказывать депутатов за "кнопкодавство"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять