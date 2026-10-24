Россиян отбросили назад: Жорин заявил о срыве планов Кремля в Донецкой области

Жорин заявил о срыве планов РФ по захвату Краматорска и Славянска. Операция "Вивальди" остановила продвижение россиян и заставила их перейти к обороне.

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Операция "Вивальди" - почему россияне перешли к обороне в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Ключевые тезисы:

Жорин заявил о срыве планов РФ в отношении Краматорска и Славянска

Операция "Вивальди" остановила продвижение российских войск

Российские подразделения перешли к обороне

Планы российских войск по окружению Краматорска и Славянска сорваны, а противник перешел к обороне. Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник Максим Жорин.

По его словам, российское командование рассчитывало окружить города с двух направлений и вытеснить оттуда украинские силы. Однако в ходе операции "Вивальди" украинские военные уничтожили один из участков запланированного окружения.

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"Можно констатировать, что на данный момент планы россиян по окружению Краматорска и Славянска полностью сорваны. Они мечтали окружить города "клешнями" с последующим вытеснением из этих населенных пунктов украинских сил. В ходе операции "Вивальди" мы просто уничтожили одну из таких "клещей", - заявил Жорин.

После этой операции, утверждает подполковник, российские подразделения не только прекратили продвижение, но и отступили на этом участке фронта. Теперь их действия сосредоточены на удержании позиций.

"В результате мы не только остановили продвижение противника, но и отбросили его. Теперь россияне в зоне ответственности наших подразделений думают уже не о наступательных действиях, а только об обороне", - подчеркнул Жорин.

Он также заявил, что украинские военные заставили противника сосредоточиться на стабилизации фронта и удержании занятых рубежей. По оценке Жорина, результаты операции отразились и на реакции российских провоенных блогеров.

"Своими действиями мы заставили врага перейти к попыткам стабилизации и удержания уже занятых позиций. И, очевидно, нанесли им серьёзный моральный удар, что можно наблюдать по истерикам различных "z-блогеров", - заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Третий армейский корпус сорвал планы РФ в Донецкой области: куда враг направит наступление

Третий армейский корпус сорвал планы России окружить Славянско-Краматорскую агломерацию и перекрыл оккупантам возможность развернуть наступление на Барвинково с севера. Теперь российское командование может сосредоточиться на прямом штурме Краматорска, для которого понадобятся дополнительные силы и техника. Об этом в интервью "Главреду" рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По оценке эксперта, украинские силы заранее подготовили контрудар, воспользовавшись моментом, когда противник считал, что уже достиг цели. Это позволило сорвать замысел российского командования.

"Сейчас у них остается один вариант - идти в лоб, непосредственно пытаться штурмовать эту агломерацию. А это для них очень тяжело, потому что там довольно серьезный укрепленный район, который просто так не взять", - отметил Свитан.

Без возможности обойти агломерацию с севера российский план наступления с юго-запада через Покровск, Мирноград и Доброполье к Барвинково теряет прежний смысл. По мнению Свитана, оккупанты могут изменить направление движения и сосредоточиться на подступах к Краматорску.

"Россияне, скорее всего, сейчас будут срочно переориентировать направление движения этой юго-западной "клешни" непосредственно в сторону Краматорска - от Доброполья по гребню высот. Там перепад высот составляет примерно 200 метров", - предполагает Свитан.

Для реализации такого маневра российским войскам понадобятся дополнительные силы и техника. В то же время, по оценке эксперта, Россия уже понесла значительные потери личного состава на этом направлении, а возможности для альтернативного развития наступления ограничены.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Третий армейский корпус проинформировал о результатах операции "Вивальди" и её влиянии на ситуацию на Донбассе. Бригадный генерал Андрей Белецкий подчеркнул, что в ходе очередного этапа было освобождено 101 кв. км и три населенных пункта. По данным корпуса, в ходе четвертого этапа под контроль были возвращены Зеленая Долина, Липовое и Колодцы.

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинские контратаки остановили продвижение российских подразделений на Лиманском направлении. Аналитики ISW констатировали, что удержать завоеванные рубежи оккупантам не удалось из-за контратак ВСУ. В отчете отмечается, что за время операции "Вивальди" под контроль перешли 16 населенных пунктов и 277 кв. км территории.

Пресс-секретарь Генштаба майор Андрей Ковалев опроверг заявления Герасимова о захвате российскими оккупантами значительных украинских территорий. В сообщении Генштаба указано, что Доброполье, Константиновка и Орехов по состоянию на 17 октября остаются под контролем Сил обороны.

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О персоне: Максим Жорин Максим Жорин - заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016–2017), подполковник ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а впоследствии - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в состав ССО.

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