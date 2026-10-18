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С начала осени Украина освободила больше территории, чем захватила РФ - Зеленский

Инна Ковенько
18 октября 2026, 18:06
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Украинские военные сдерживают российские штурмы в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.
С начала осени Украина освободила больше территории, чем захватила РФ - Зеленский
ВСУ перехватили инициативу на фронте / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб ВСУ

Главное:

  • С начала осени ВСУ освободили больше территории, чем захватила Россия
  • Украинские военные сдерживают российские штурмы в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях
  • ВСУ уничтожают российские силы в 20 км от Запорожья

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала осени украинские военные освободили больше территории, чем российские оккупанты смогли захватить.

По его словам, такая тенденция сохранялась и в другие периоды года. Об этом глава государства сообщил в Telegram по итогам доклада главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого.

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"Тенденция этого года сохраняется: наши воины освободили с начала осени больше территории, чем россиянам удалось захватить. То же самое наблюдалось и в другие периоды года", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, на Добропольском направлении украинские военные уничтожают российские штурмовые группы и не дают оккупантам проникать на позиции Сил обороны. Также ВСУ удерживают позиции в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Президент отдельно отметил результаты операций Десантно-штурмовых войск и Третьего армейского корпуса.

"Доброполье, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка - все под контролем Украины. И защищаем районы вблизи Краматорска", - написал он.

Доброполье
Доброполье / Инфографика: Главред

Он также заявил, что украинские военные уничтожают российские силы в 20 километрах от Запорожья, опровергнув утверждение о пяти километрах, которое, по его словам, распространяют в России.

"Мы уничтожаем россиян в 20 километрах от Запорожья, а не в пяти, как кто-то там, в России, фантазирует Путину. Наш фронт крепок. Я благодарю каждого воина, каждое наше подразделение, которые полностью выполняют задачи", - добавил президент.

Могут ли оккупанты захватить Запорожье

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что российским войскам не удастся легко войти в Запорожье.

По его словам, в худшем случае войска РФ захватят Степногорск и Приморск, а фронт будет пролегать вдоль реки Конки.

"В любом случае, проникновение пехотных групп противника в Запорожье и их закрепление в городе просто нереальны. Да, Запорожье - это прифронтовый город, но концентрация наших войск там просто не позволит россиянам закрепиться в этом областном центре. Противнику понадобится примерно батальон, чтобы закрепиться в Запорожье и продержаться хотя бы несколько часов в полном окружении и при отсутствии логистики", - подчеркнул он.

Запорожье
Запорожье / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Генеральный штаб ВСУ опроверг доклад начальника Генштаба вооруженных сил страны-агрессора России Валерия Герасимова. В нем говорилось о захвате с 1 сентября более 1800 кв. км украинской территории и 92 населенных пунктов.

"Главред" писал, что РФ может потерять контроль над Крымом без прямой военной операции ВСУ на полуострове. Такой сценарий возможен, если Украина добьется успехов на других участках фронта. Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник Максим Жорин.

Ранее сообщалось, что украинские силы остановили продвижение российских войск на севере Донецкой области в районе реки Жеребец, где продолжалась операция "Вивальди". Оккупанты пытались прорваться на Лиманском направлении, однако удержать завоеванные рубежи не смогли, сообщает Институт изучения войны (ISW).

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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