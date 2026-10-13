Ситуация обостряется: оккупанты продвинулись сразу на трёх ключевых участках фронта

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- Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
- Враг продвинулся на трех участках Покровского направления
Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские войска продвигаются вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области.
О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили во вторник, 13 октября.
Где продвинулся враг
По данным аналитиков, оккупационная армия РФ добилась новых успехов на Покровском направлении. Оккупантам удалось расширить зону контроля и продвинуться в городе Белицкое Добропольской городской общины Покровского района.
Кроме того, армия РФ добилась территориальных успехов вблизи поселка Дорожное Шаховской сельской общины Покровского района.
Также аналитики DeepState сообщают о территориальных успехах оккупационных войск РФ вблизи поселка Новый Донбасс Добропольской городской общины Покровского района.
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Белицком, а также вблизи Дорожного и Нового Донбасса", - говорится в сообщении.
Что происходит на Покровском направлении - данные от Генштаба
Генеральный штаб ВСУ сообщал, что враг совершил 29 атак на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Грузкое, Торецкое, Вольное, Кучеров Яр, Доброполье, Светлое, Мирное, Сергеевка и в районе Молодецкого.
Отмечается, что в целом за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения.
Ситуация на фронте - последние новости
Главред писал, что Силы обороны полностью контролируют Купянск, а попытки оккупантов проникнуть в город заканчиваются провалом. Крупных наступательных операций на этом направлении противник пока провести не может. Об этом заявил командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду.
Напомним, 8 октября аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационные войска РФ продвинулись в Запорожской области.
Кроме того, 7 октября аналитики DeepState сообщали о продвижении оккупантов вблизи поселка Цвитково Васильевского района Запорожской области.
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Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.
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