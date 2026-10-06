Под Волчанском ВСУ освободили около 10 кв. км леса - анализ ISW

ВСУ отбросили оккупантов возле Волчанска и зачистили участок леса.

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ВСУ отбросили оккупантов возле Волчанска / коллаж: Главред, фото: УНИАН, understandingwar.org

Кратко:

ВСУ освободили около 10 кв. км леса к северо-востоку от Волчанских Хуторов

Военные РФ продвинулись севернее Волчанских Хуторов

Украинские военные освободили от российских оккупантов около 10 квадратных километров лесной территории восточнее Волчанска в Харьковской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как сообщили в одной из украинских бригад, которая ведет боевые действия на севере Харьковщины, речь идет об участке леса к северо-востоку от Волчанских Хуторов. С 10 июня украинские военнослужащие уничтожили либо вытеснили оттуда три группы российских военных, пытавшихся проникнуть на эту территорию.

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При этом ситуация в районе остается нестабильной. По данным ISW, российским войскам удалось закрепиться на других участках. Геолокационные кадры свидетельствуют о возможном продвижении российских сил в северо-восточной части Волчанска.

Кроме того, аналитики не исключают, что российские военные продвинулись севернее Волчанских Хуторов и в районе севернее Зыбиного.

Таким образом, на этом участке фронта продолжаются встречные действия. ВСУ проводят контратаки и зачищают территории от российских военных, тогда как оккупационные силы продолжают попытки проникновения на новые позиции.

В ISW также сообщили, что 5 октября российские войска продолжали наступательные действия в направлении Большого Бурлука. При этом подтвержденных данных об их продвижении аналитики не зафиксировали.

Фото: understandingwar.org

Ситуация на фронте - последние новости

Главред писал, что украинские танки этим летом впервые за более чем два года вышли к линии соприкосновения и не были уничтожены российскими беспилотниками. Они сыграли ключевую роль в крупном контрнаступлении под Александровкой, по итогам которого Украина вернула под свой контроль 745 квадратных километров территории, сообщает The Telegraph.

Напомним, бойцы пограничной бригады "Форпост" вернули под контроль Украины более 10 квадратных километров территории на Южно-Слобожанском направлении в Харьковской области. За время боевых действий они также уничтожили 118 российских военных, ещё семерых взяли в плен.

Кроме того, аналитики ISW отмечали, что украинские войска продвинулись к северу от Корчаковки в Сумской области, тогда как подразделения страны-агрессора России за двое суток боев не смогли добиться подтвержденных успехов ни на одном из ключевых направлений.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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