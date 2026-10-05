Россия хочет стереть с лица земли и захватить крупный город: какой план у врага

Кремль хочет взять под контроль ещё один областной центр Украины, но не путём прямых штурмов.

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Оккупационная армия хочет захватить Запорожье, но перед этим разрушить всё в городе / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из DeepState

Что сказал Жданов:

РФ хочет оккупировать Запорожье

Враг планирует уничтожить Запорожье по сценарию Краматорска

Армия РФ не пойдет штурмом на Запорожье, так как сейчас в приоритете Донбасс

Страна-агрессор Россия не отказывается от планов наступления на Запорожье, но в ближайшие месяцы оккупационная армия будет делать ставку не на штурм города, а на его разрушение ударами.

Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью "Главред". По его словам, приоритетом Кремля на осень и зиму остается полный контроль над Донецкой областью.

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Почему Россия хочет захватить Запорожье

Запорожье имеет для Москвы стратегическое значение. Контроль над городом открыл бы российским войскам доступ к Днепру и расширил бы их присутствие вдоль реки.

Дополнительный фактор - за годы, прошедшие после разрушения Каховской ГЭС, дно бывшего водохранилища высохло, что, по мнению Жданова, создает условия для продвижения на правый берег.

Запорожье / Инфографика: Главред

Впрочем, именно Запорожье сейчас не является первоочередной задачей врага. Распределение сил и накопление резервов свидетельствуют о том, что в фокусе Кремля находится другой регион, и причина не только военная.

"Как ни крути, Путину нужно заявить о достижении хоть какой-то политической цели, а одной из первых целей всегда назывался захват Донбасса. Захватив Донецкую область полностью, Путин мог бы сказать: "Мы победили, потому что пока останавливаем "СВО"", или "Мы побеждаем, поэтому продолжаем наступать, так что все бегом в военкомат"", – подчеркивает Жданов.

Как РФ планирует терроризировать Запорожье

Несмотря на то, что сейчас армия РФ будет направлять основные силы на Донбасс, Запорожье оккупанты не оставят в покое.

"Российские оккупационные войска будут действовать по своему шаблону, то есть будут пытаться захватить город, просто стерев его до основания. Это сейчас происходит с Краматорском, Славянском, Херсоном, Сумами, Харьковом и Константиновкой", – предупреждает Жданов.

Интенсивность огневого давления на Запорожье будет зависеть исключительно от ресурсов, которыми располагает РФ. Логика врага, по словам эксперта, проста.

"Они считают, что чем больше они разрушают, тем меньше шансов удержать оставшиеся руины", – отмечает военный эксперт.

Как изменилась ситуация на Запорожском направлении

В Запорожской области россияне сосредоточили усилия лишь на одном участке – Гуляйпольском оперативном направлении. Ситуация на соседнем отрезке для них значительно сложнее: даже российские военные корреспонденты признают там укрепрайон.

"Сколько бы Россия ни пыталась, она не может его взять, даже несмотря на то, что до Орехова добираются некоторые "флаговтики" – российские агенты, которые пытаются водрузить триколор хотя бы на окраинах города. Но не более того", - говорит Жданов.

На Гуляйпольском участке оккупанты рассчитывают продвинуться в сторону Камышевахи и дальше. В то же время, как отмечает эксперт, в августе–сентябре количество российских наступательных действий сократилось вдвое.

Ситуация на Запорожском направлении – последние новости

Напомним, Главред писал, что российская армия накапливает бронетехнику и тяжелую технику на Гуляйпольском направлении, готовя прорыв в сторону Запорожья. Против украинских подразделений на этом участке действуют сразу несколько общевойсковых армий противника с привлечением элитных частей и операторов беспилотных систем.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области Силы обороны прорвались к юго-востоку от Александровки, а также продвинулись или удержали позиции в южной части Орехова.

Накануне стало известно, что российские подразделения рассматривают территорию бывшего Каховского водохранилища как возможный участок для дальнейшего продвижения в сторону Запорожья.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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