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Наступают с нового направления: смогут ли войска РФ прорваться в Запорожье зимой

Юрий Берендий
29 сентября 2026, 16:00
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РФ может использовать погодные условия для проникновения малых пехотных групп в направлении Запорожья. Что происходит на подступах к городу.
Наступают с нового направления: смогут ли войска РФ прорваться в Запорожье зимой
Попробует ли РФ войти в Запорожье зимой: что происходит в районе Степногорска и как российские войска используют высохшее Каховское водохранилище / Коллаж: Главред

О чём идёт речь в материале:

  • Могут ли пехотные группы РФ войти в Запорожье зимой
  • Какие два этапа необходимы России для продвижения к Запорожью
  • Существует ли реальная угроза проникновения РФ в Запорожье

Российские войска могут попытаться использовать осенне-зимние условия для проникновения небольших пехотных групп в направлении Запорожья, однако украинские военные заявляют, что пока не видят признаков подготовки непосредственного входа в город. Ситуация на южных подступах к областному центру остается динамичной: РФ использует высохшее Каховское водохранилище для перемещения и снабжения небольших групп, но украинские силы контролируют ключевые маршруты и ведут разведку.

Главред выяснил, могут ли войска РФ войти в Запорожье зимой и что происходит на подступах к городу.

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Могут ли пехотные группы РФ войти в Запорожье зимой

Командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов, позывной "Перун", оценивает зимнюю ситуацию на Запорожском направлении как сложную. В середине сентября, анализируя возможное развитие ситуации на фронте зимой, он обратил внимание на направление Степногорска и побережье Днепра.

По словам Дмитрия Филатова, российское командование может попытаться воспользоваться застройкой вдоль побережья, особенностями местности и ухудшением погодных условий. Его прогноз касается не масштабного наступления на город, а именно проникновения отдельных небольших пехотных групп.

"В зимний период именно направление Степногорска и побережья Днепра станет основным направлением наступления группировки "Днепр" на Запорожье за счет инфильтрации, за счет урбанизированной зоны, плотной застройки вдоль побережья. Противник будет этим пользоваться, как в прошлом году. Он там подошёл очень близко к Запорожью. Я думаю, что в этом году в зимний период мы зафиксируем подход и вход в само Запорожье. Не войск, а отдельных групп. Это возможно и вероятность очень высока. Это будут пехотные группы, которые дойдут до Запорожья. Отдельные, но дойдут", - сообщил Дмитрий Филатов.

Отдельно командир описал ожидаемую тактику российских подразделений вдоль более широкой линии фронта. По его мнению, ухудшение видимости осенью и зимой может создавать дополнительные возможности для небольших групп, которые пытаются найти уязвимые участки обороны.

"Скорее всего, противник начнет движение вдоль всей линии боевого соприкосновения. Это движение он будет осуществлять постепенно, пытаясь найти слабые места, и будет перегруппировывать резервы. Чем ближе у нас сложные погодные условия - туманы, дожди, - тем сильнее будет ощущаться давление по всей линии фронта. Так сложилось исторически, что россияне очень хорошо воюют именно зимой", - сказал Дмитрий Филатов.

Запорожье
Запорожье / Инфографика: Главред

Почему ВСУ не подтверждают высокую вероятность вторжения РФ в Запорожье

На заявление военного Дмитрия Филатова отреагировала пресс-секретарь Группировки войск (сил) "Юг" Анастасия Шевченко. В комментарии "Укринформу" она заявила, что сообщение о возможном непосредственном входе российских войск в Запорожье зимой 2026 года не соответствует действительности.

При этом представительница командования не исключила попыток противника действовать небольшими группами на отдельных участках. В то же время, по её словам, нынешняя ситуация не даёт оснований говорить именно о высокой вероятности проникновения в областной центр.

"Информация, которую сейчас распространяют некоторые СМИ и Telegram-каналы о возможном входе войск противника непосредственно в Запорожье зимой 2026 года, не соответствует действительности. Предположения о возможных попытках противника действовать в направлении Запорожья небольшими пехотными группами нельзя полностью исключать. В то же время пока оснований говорить о высокой вероятности такого развития событий нет", - отметила Анастасия Шевченко.

По её данным, украинские силы отслеживают маршруты передвижения российских подразделений и контролируют логистические пути. Линия боевого столкновения, по словам пресс-секретаря, расположена примерно в 30 км от Запорожья, что затрудняет незаметное продвижение небольших групп на такое расстояние.

"Наши беспилотные системы своевременно обнаруживают вражеский личный состав, после чего по нему наносится огневой удар", - подчеркнула Анастасия Шевченко.

Она также сообщила, что украинские военные не фиксируют изменений в характере действий РФ, которые свидетельствовали бы о подготовке непосредственной попытки ворваться в город. Российские войска, по её словам, по-прежнему намерены захватить Запорожье, однако в настоящее время не располагают достаточными силами и средствами для продвижения непосредственно на областной центр.

"Враг не отказался от намерений захватить Запорожье, однако на данный момент не располагает достаточными силами и средствами для продвижения непосредственно в направлении города", - сообщила пресс-секретарь.

На отдельных участках, в частности на Ореховском направлении, ситуация иная: там украинские военные фиксируют попытки проникновения небольших пехотных групп. Анастасия Шевченко назвала районы Малых Щербаков, Степового и Щербаков, но подчеркнула, что успеха такие действия противнику не принесли.

Орехов, Оріхів Инфографика
Орехов / Инфографика: Главред

"В оперативной зоне группировки войск (сил) „Юг" российские захватчики продолжают нести значительные потери в живой силе", - подытожила Анастасия Шевченко.

Как РФ использует высохшее Каховское водохранилище возле Запорожья

Отдельным фактором в этой ситуации остается высохшее Каховское водохранилище. Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские подразделения используют его для подкрепления пехотных групп вдоль восточного берега.

Аналитики также обратили внимание на возможность использования русла для продвижения на север в направлении Запорожья. По оценке ISW, осенние погодные условия могут затруднять украинскую разведку и контроль над этой территорией из-за густой растительности, высокой влажности и длительных туманов.

Аналитики также отметили, что в течение лета 2026 года об использовании высохшего водохранилища для операций по проникновению сообщали российские военные блогеры и украинские командиры.

Ситуация на Запорожском направлении
Ситуация на Запорожском направлении / Инфографика: ISW

Какие два этапа необходимы России для продвижения к Запорожью

Военный эксперт и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец допускает возможность проникновения российских пехотных групп в направлении Запорожья этой зимой, однако рассматривает такой сценарий как гораздо более сложную операцию, чем просто выдвижение нескольких небольших групп.

По оценке Константина Машовец, для реализации такого замысла российскому командованию пришлось бы пройти два последовательных этапа. Сначала речь идет о выходе на ближние подступы к областному центру, после чего могла бы рассматриваться непосредственная операция против города.

"Она с большой долей вероятности будет реализовываться в два этапа: сначала российские войска будут пытаться выйти на ближние подступы к Запорожью, а затем, собственно, начнутся действия по захвату города", - пояснил Константин Машовец в комментарии Телеграфу.

Первый этап, по его мнению, российские силы потенциально способны выполнить имеющимися группировками. На Запорожском направлении действуют группировки "Днепр" и "Восток", которые, по оценке эксперта, располагают достаточными ресурсами для попытки приблизиться к городу.

"Тех сил и средств противника, которые действуют на Запорожском направлении - а это две группировки войск: "Днепр" и "Восток" - их вполне хватает для того, чтобы, скажем так, выйти на ближние подступы. Но затем они могут и усилить это направление", - сказал он.

Именно возможность использования высохшего водохранилища эксперт отдельно описывал в своём обзоре от 26 сентября.

"На направлении Каменское - Степногорск противник начал все чаще использовать дно высохшего Каховского водохранилища для своих "проникающих" действий", - сообщил аналитик.

По его данным, российские подразделения пытаются приблизиться к Запорожью с юга и юго-востока. В то же время в районе Степногорска и в направлении Лукьяновского, по его описанию, действуют очень небольшие группы - по двое-трое военных или отдельные пехотинцы, которые скрываются в лесополосах.

Константин Машовец также описал ситуацию в районе Плавней. Украинские силы, по его словам, удерживают как минимум северную половину села, железнодорожную станцию, автомобильную развязку между Степногорском и Приморским, а также участок дороги Е-105.

"ВСУ продолжают удерживать как минимум половину (северную) села Плавни, в частности местную железнодорожную станцию, автомобильную кольцевую развязку между Степногорском и Приморским, а также участок вдоль дороги Е-105 в 2 километрах к югу от неё. Именно поэтому противник вынужден снабжать и пополнять свои пехотные группы в Приморском исключительно через высохшее русло бывшего водохранилища", - отметил он.

По словам эксперта, российское командование использует русло не только для логистики, но и для обхода украинских позиций. Машовец также сообщал о попытке российской штурмовой группы проникнуть вглубь украинской обороны примерно неделю назад.

"Не имея возможности прорваться непосредственно через Приморское и Степногорск, оно всё чаще использует это русло для снабжения и пополнения пехотных групп в районе Приморского, а также для дальнейшего проникновения своих штурмовых групп в обход основных позиций передовых украинских подразделений. В частности, она предприняла такую попытку примерно неделю назад, в результате чего одна из таких российских штурмовых групп смогла проникнуть довольно глубоко - до Малокатериновки, где и была заблокирована", - сообщил Константин Машовец.

Существует ли реальная угроза проникновения РФ в Запорожье

Аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценивает прогноз о возможном появлении российских пехотных групп в Запорожье значительно сдержаннее. Он подчеркивает, что сама возможность проникновения небольших групп не означает автоматического создания предпосылок для захвата города.

По его словам, ближайшей к областному центру зоной активных боевых действий остается Степногорск. При этом Коваленко отмечает, что российские силы не контролируют полностью этот плацдарм, а потому для выхода непосредственно к Запорожью им сначала пришлось бы изменить ситуацию на этом участке.

"Место ведения активных боевых действий, наиболее близкое к областному центру, - это Степногорск, плацдарм, который противник давно пытается захватить, но в настоящее время, напротив, теряет над ним контроль", - пишет он.

Он также описывает расположение российских подразделений в районе Степногорска, Плавней и Каменского. По его оценке, даже потенциальное проникновение с этого направления потребовало бы сначала полного захвата Степногорского плацдарма и выхода на северный берег Конки.

"Даже если представить себе попытки инфильтрации с этого направления, то это станет возможным только в том случае, если РОВ полностью захватят Степногорский плацдарм и выйдут на северный берег Конки", - отметил Коваленко.

Отдельно аналитик рассмотрел Ореховское направление. Там, по его словам, российские военные действительно пытаются проникать в город небольшими группами, используя рельеф и отдельные балки для обхода украинских позиций.

"В районе Орехового РОВ действительно пытаются проникнуть в город небольшими группами, в обход Малой Токмачки и Новоданиловки. Для этого используют преимущественно отдельных смертников, которые пользуются рельефными особенностями местности и пытаются проникнуть через балку Белоглинку и Большую Каменную к южным окраинам города", - добавил эксперт.

В то же время он отмечает, что российские силы не имеют прямого присутствия в самом Орехове, а попытки проникновения, по его оценке, останавливаются украинскими подразделениями. Расстояние между Ореховом и Запорожьем, по его данным, составляет около 50 км.

Коваленко также не включает Гуляйпольское направление в сценарий непосредственной угрозы городу из-за его удаленности. Общую ситуацию на Запорожском направлении он связывает с ограниченными возможностями российских сил для масштабного наступления и украинскими контратакующими действиями.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

"В целом, учитывая ситуацию на Запорожском направлении, ограниченные возможности РОК в проведении активных наступательных действий и общие тенденции с учетом контратакующих действий ЗОУ, не обо всех из которых можно говорить открыто, соблюдая режим тишины, у меня возникают серьёзные сомнения относительно того, что у противника этой зимой появится возможность проникнуть в Запорожье", - подчеркнул аналитик.

В то же время аналитик обращает внимание на иной характер опасности для города. Речь идет не о появлении российских штурмовых групп внутри областного центра, а о постоянных ударах по Запорожью доступными для РФ средствами поражения.

"Для Запорожья на сегодняшний день самой большой угрозой со стороны РОВ является ежедневный, круглосуточный террор всеми средствами поражения, которыми российские террористы могут достичь города. Но говорить о силах и средствах в этой оперативной зоне, которые смогли бы обеспечить противнику до конца года такой успех, благодаря которому начались бы первые инфильтрации в областной центр, - нельзя", - подытожил Коваленко.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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