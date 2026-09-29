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"Днем и ночью бьют по жизни": Зеленский рассказал о последствиях ударов РФ по Украине

Дарья Пшеничник
29 сентября 2026, 12:06обновлено 29 сентября, 12:52
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Под ударами оказались энергетика, жилищное хозяйство и гражданские предприятия, а союзники укрепили украинскую ПВО комплексом NASAMS и ракетами.
'Днем и ночью бьют по жизни': Зеленский рассказал о последствиях ударов РФ по Украине
Последствия нападения РФ на Украину 29 сентября / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

видео дня
  • В Киеве повреждены депо "Киев-Пассажирский" и дата-центры
  • В Одесской области пострадали два иностранных судна и общежитие
  • США и Норвегия передали Украине NASAMS с ракетами

В ночь на вторник, 29 сентября, российские войска атаковали более десяти регионов Украины, в частности столицу и Одесскую область. В Киеве повреждены депо станции "Киев-Пассажирский", дата- и бизнес-центры, а также жилые дома.

В Одесской области пострадали учебное заведение, общежитие и два иностранных судна. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

Удары также затронули Киевскую, Днепровскую, Харьковскую, Сумскую, Донецкую области, Запорожье, Житомирскую область, Волынь и Ровенскую область. Там зафиксированы разрушения энергетических объектов и подстанций, гражданских предприятий и жилых домов.

Глава государства обратил внимание, что аварийные и коммунальные службы фактически не имеют передышки между атаками, а под прицелом противника оказывается прежде всего мирная инфраструктура.

"Фактически непрерывно ведутся работы по ликвидации последствий российских обстрелов в наших городах и населенных пунктах. Просто террористы, которые и днём, и ночью наносят удары по жизни, по нашим людям, по сугубо гражданским объектам", - подчеркнул Зеленский.

Перехват баллистических ракет

Часть воздушных целей украинским защитникам удалось обезвредить, среди них были и баллистические ракеты. Президент поблагодарил всех, кто задействован в противовоздушной обороне, а также тех, кто соблюдает достигнутые договоренности.

Новые ракеты от союзников

Отдельно Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам и Норвегии за комплекс NASAMS вместе с комплектом ракет к нему. Слова благодарности получили также Франция и Германия, которые на днях передали Украине ракеты для ПВО.

В то же время президент дал понять, что Киев рассчитывает на регулярность таких решений со стороны партнеров.

"На фоне ежедневной российской эскалации важно, чтобы защита жизни получала постоянную поддержку и такие комплекты поступали и в дальнейшем. Спасибо всем, кто помогает", - отметил Зеленский.

РСЗО NASAMS, инфографика NASAMS
ЗРК NASAMS / Инфографика: Главред

РФ готовит новую тактику ударов зимой: эксперт

С наступлением холодов страна-агрессор РФ переключит внимание на удары по энергетическим объектам. Это продолжается уже четыре года подряд, и следующая зима не станет исключением. По прогнозу военного эксперта Олега Жданова, атаки могут затронуть еще одну сферу - коммунальную инфраструктуру городов.

В комментарии ТСН Жданов отметил, что масштаб единичных атак существенно уменьшился по сравнению с предыдущими годами.

Вместо единичных массированных ударов враг перешел к другой модели давления.

"Вместо этого они изменили тактику. И, как видите, сегодня атака на нашу страну продолжается в режиме нон-стоп. То есть непрерывная атака, тревога в некоторых городах", - отметил он.

Больше всего это ощущают жители столицы и области - там враг, по словам эксперта, применяет особый подход.

"Они пытаются постоянно поддерживать тревогу. Особенно в Киеве и Киевской области. И даже сегодня Российская Федерация использует облачную погоду", - рассказал военный эксперт.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что утром 28 сентября в Киеве был объявлен "желтый" уровень опасности из-за угрозы ударов дронов. В Оболонском районе в результате атаки повреждена АЗС, возник пожар.

Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 27 сентября атаковала Киев ударными дронами. Пожары вспыхнули в двух районах столицы, в результате атаки погиб мужчина.

Накануне стало известно, что в результате ночной российской атаки на Киев 26 сентября был поврежден супермаркет Auchan "Беличи", расположенный в ТРЦ Lavina Mall. Магазин пока временно не работает.

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Об персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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