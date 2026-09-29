Людей призвали не лить холодную воду на горячие кастрюли - в чем причина

Некоторые распространенные привычки могут повредить кастрюли и сковородки.

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Почему кастрюли и сковородки быстро приходят в негодность / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему нельзя лить холодную воду на горячую посуду

Как замочить кастрюлю с таблеткой для посудомоечной машины

При покупке новой кастрюли или сковороды все хотят, чтобы они служили как можно дольше. Однако многие люди неосознанно допускают ошибки, которые безвозвратно их повреждают.

Главред решил разобраться, почему кастрюли и сковородки быстро покрываются нагаром.

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Чего не стоит делать с кастрюлями и сковородками

Обливать кастрюлю холодной водой сразу после снятия с огня - самый быстрый способ ее испортить: от теплового удара металл деформируется или трескается. Посуду стоит сначала оставить на несколько минут, а уже потом ставить в раковину и поливать теплой водой, пишет Deccoria.

Не менее разрушительны металлические вилки, ложки и венчики во время приготовления - прежде всего для антипригарного покрытия.

Вредит и привычка складывать кастрюли и сковородки стопками ради экономии места в шкафах: так появляются царапины и преждевременная коррозия, а еда после этого пригорает и прилипает еще сильнее.

Отдельный риск - пустая посуда, оставленная надолго на сильном огне. Дно после этого уже не восстановить, и кастрюлю приходится выбрасывать.

Как легко очистить жирные и пригоревшие кастрюли

Средство для посудомоечной машины содержит поверхностно-активные вещества и ферменты, которые размягчают даже застарелые черные отложения.

Кастрюлю ставят в раковину с закрытым сливом, наливают горячую воду внутрь и снаружи так, чтобы уровень воды покрывал видимый нагар.

Таблетку измельчают: одну половину растворяют в раковине, вторую - в самой кастрюле. Если внешняя сторона чистая, можно бросить целую таблетку внутрь. Далее посуду оставляют как минимум на час, а при стойком нагаре - дольше.

Как сделать любую сковороду "антипригарной" / Инфографика: Главред

После замачивания кастрюлю протирают в защитных перчатках и промывают проточной водой. При очень толстом слое грязи процедуру повторяют, но длительной и изнурительной чистки в большинстве случаев не требуется - отложения сходят с поверхности сами.

Как легко почистить кастрюли – видео:

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