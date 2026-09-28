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Великобритания на грани раскола: как возможный распад страны повлияет на НАТО

Юрий Берендий
28 сентября 2026, 18:53
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Великобритания может лишиться Шотландии, что ослабит позиции Лондона. В то же время эксперт считает, что это не изменит глобальный баланс сил.

Шотландия может выйти из состава Великобритании - как это изменит позицию Лондона
Шотландия может выйти из состава Великобритании - как это изменит позицию Лондона / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Ключевые тезисы

  • В трех частях Великобритании процессы развиваются по-разному
  • Независимость Шотландии ослабила бы Лондон, но не критически
  • Распад Великобритании не изменил бы глобальный баланс

Возможный выход Шотландии из состава Великобритании ослабил бы позиции Лондона, однако вряд ли кардинально изменил бы расклад сил в мировой политике и европейской безопасности. В то же время ситуация в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии развивается по разным сценариям. Об этом сообщил политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду.

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По словам эксперта, говорить об едином процессе отделения трех частей Соединенного Королевства некорректно. Наименее остро вопрос независимости в настоящее время стоит в Уэльсе.

"Эти процессы там продолжаются уже давно, но ситуации в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии на самом деле несколько отличаются. В Уэльсе вообще не идет речи так остро об отделении и провозглашении независимости", - отметил Розумный.

Иная ситуация сложилась в Шотландии, где идея независимости имеет долгую историю и по-прежнему оказывает влияние на региональном уровне. В то же время эксперт не считает нынешние процессы кардинальным переломом в позиции Эдинбурга.

"В Шотландии об этом говорят, но говорят уже давно, и нельзя сказать, что произошло какое-то кардинальное изменение позиции. Хотя действительно в местных органах власти сейчас сильны позиции сторонников независимости", - подчеркнул он.

Отдельным вызовом остается Северная Ирландия. Ее прошлое, связанное с длительным конфликтом и вооруженным противостоянием, делает любое изменение политического статуса особенно деликатным.

"Северная Ирландия имеет свою сложную историю, в частности, вооруженной борьбы. Изменение статус-кво там не является легкой перспективой, поскольку все понимают, что пламя, которое только что удалось потушить, может вновь разгореться, если юнионисты почувствуют себя ущемленными", - предупредил эксперт.

Поэтому перспективы этих трех регионов не стоит рассматривать как единый сценарий для будущего Соединенного Королевства. Скорость и характер изменений в каждом случае будут отличаться, а возможный политический эффект для Лондона будет зависеть прежде всего от масштаба этих процессов.

"То есть ситуации в этих трех частях Соединённого Королевства будут развиваться по разным траекториям и с разной скоростью. Но я бы не спешил утверждать, что это кардинально повлияет на стратегический ресурс Лондона и изменит его позиционирование", - сказал Розумный.

Самым ощутимым ударом для Великобритании, по мнению эксперта, стал бы именно выход Шотландии. В то же время даже такой сценарий не означал бы потери Лондоном ключевых возможностей на международной арене.

"Однако выход Шотландии был бы очень плохой новостью для Соединённого Королевства. Но думаю, что основной ресурс Великобритании при этом сохранился бы. Её субъектность в мировой политике, возможно, немного уменьшилась бы, но не настолько, чтобы это существенно повлияло на глобальный баланс", - считает Розумный.

Российская угроза для НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред,

глава Службы безопасности и информации Чехии Михал Куделка предупредил о возможном испытании прочности НАТО со стороны Кремля уже в ближайшие месяцы. По его словам, европейские спецслужбы прогнозируют рост диверсионной активности, провокаций и операций "под чужим флагом", вплоть до возможного ограниченного вторжения.

Политический эксперт Максим Розумный отметил, что гибридные угрозы и размытые сценарии российской агрессии способны подорвать единство союзников и спровоцировать раскол в Альянсе. В качестве примера расхождений в оценке угроз он привел реакцию европейских государств после терактов 11 сентября 2001 года.

Военный эксперт Роман Свитан предположил, что возможное нападение РФ на страны НАТО будет происходить поэтапно. На первом этапе Москва может использовать восстановленные украинские дроны для тестирования систем ПВО и реакции Альянса, после чего перейти к массированному применению собственных ударных БПЛА и лишь впоследствии - к ракетным ударам.

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О персоне: Максим Розумный

Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года - профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в Киеве. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005–2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), сообщает Википедия.

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