Распад Великобритании: три нации заявили о "неизбежных изменениях" и подписали сделку

Распад Великобритании набирает обороты: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали соглашение, призывающее подготовиться к переменам.

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Распад Великобритании - три нации подписали совместное соглашение / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

Ключевые тезисы:

Три нации Великобритании подписали соглашение о сотрудничестве

Лидеры заявили о неизбежности конституционных изменений

Они призвали Лондон не блокировать право наций на самоопределение

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия заявили о своём праве самостоятельно определять дальнейший путь развития. Лидеры националистических сил этих стран подписали меморандум о сотрудничестве и изложили своё видение будущего своих наций в составе Европейского Союза. Об этом заявили первый министр Шотландии Джон Свинни, первый министр Уэльса Рун ап Иорверт и первая министр Северной Ирландии Мишель О’Нил во время встречи в Кардиффе, передает Sky News.

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Эта встреча стала первой, когда Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию одновременно возглавляют представители националистических политических сил. Вместе с председателем "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд они выступили не как представители совместного межправительственного органа, а как лидеры партий.

В подписанном документе политики заявили об изменении политического баланса на Британских островах. Они также подчеркнули различия между своими конституционными целями, но указали на общее стремление усилить политическую координацию.

"Впервые в истории у жителей этих островов появились первые министры в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, которые все стремятся к независимости от Соединённого Королевства. Для людей, наблюдающих за событиями на этих островах - для людей, наблюдающих за ними по всему миру - не может быть более ясного знака того, что время Вестминстера подходит к концу", - говорится в соглашении.

Отдельным пунктом стороны определили взаимодействие в сфере экономики, энергетики и международных вопросов. Политики хотят обмениваться наработками по экономическому развитию и использовать собственные энергетические ресурсы.

При этом документ предусматривает общую позицию в отношении отношений с Европейским союзом. Лидеры заявили, что будущее их наций связано с ЕС.

Политические силы преследуют разные конечные цели. Шотландская национальная партия выступает за независимость Шотландии, "Плейд Кимру" - за независимость Уэльса, тогда как "Шинн Фейн" добивается объединения Северной Ирландии с Ирландией.

"Наши движения набирают обороты; мы верим, что конституционные изменения неизбежны. Поэтому мы обязуемся укреплять сотрудничество между нашими партиями и определять практические сферы, где совместная работа может принести реальные изменения", - заявили политики.

Соглашение также содержит призыв к правительству Великобритании не препятствовать возможным изменениям конституционного устройства. Лидеры требуют подготовить механизмы для проведения соответствующих процессов в каждой из юрисдикций.

"Наши нации имеют право на самоопределение. Ни одно правительство Вестминстера не имеет права блокировать демократию или подрывать принцип, согласно которому наш народ сам будет решать свое будущее", - подчеркнули они.

Свинни отдельно заявил, что жители Шотландии должны получить возможность определить, хотят ли они оставаться в составе Великобритании. По его словам, последние опросы и результаты выборов в шотландский парламент свидетельствуют о значительной поддержке пронезависимых сил.

"Народ Шотландии имеет право самостоятельно решать свое будущее", - сказал Свинни.

В то же время на Даунинг-стрит заявили, что премьер-министр Энди Бернем остается сторонником сохранения Соединенного Королевства и хочет сосредоточиться на экономических проблемах граждан.

"Премьер-министр стремится осуществить изменения во всех четырёх нациях Соединённого Королевства и твёрдо верит в Союз", - заявил официальный представитель правительства.

Энди Бернем / Инфографика: Главред

В Лондоне также подчеркнули, что взаимодействие с администрациями Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии должно происходить на основе партнерства и сотрудничества. Проведение новых референдумов о конституционном статусе территорий британское правительство пока не ставит в центр своей политики.

Что известно об Энди Бернеме - комментарий эксперта

Политтехнолог Олег Постернак в эфире 24 Канала напомнил, что Бернема давно связывают с севером Англии, где у него есть мощная политическая база. Именно благодаря влиянию в регионе политик получил неформальное прозвище "король севера".

Кроме того, у Бернема есть многолетний опыт работы в британской политике. Он был депутатом Палаты общин, работал в правительстве Гордона Брауна и отвечал за сферы культуры, СМИ, спорта и здравоохранения.

Важным фактором остается и позиция политика в отношении Украины. По словам Постернака, Бернем последовательно поддерживает Украину с 2014 года, после оккупации Крыма Россией.

Политика Великобритании в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп в беседе с королем Чарльзом III затронул тему планов Владимира Путина в войне в Украине. Он, по сообщениям СМИ, рассказал королю о Путине во время официальной встречи в Белом доме.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил о намерении усилить помощь Украине в противодействии ракетным угрозам и в технологическом сотрудничестве. 24 августа Бернем сообщил о намерении координировать новую волну помощи в рамках Коалиции желающих совместно с лидерами Франции и Германии.

До этого Рустем Умеров объявил о рекордном пакете военной помощи от Великобритании для Украины. По его данным, пакет предусматривает поставку 100 000 дронов до конца 2025 года, 140 000 артиллерийских снарядов и финансирование в размере 247 млн фунтов на обучение военных, а общая сумма поддержки в 2025 году достигла 4,5 млрд фунтов стерлингов.

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Об источнике: Sky News Sky News - британский круглосуточный новостной телеканал. Входит в группу каналов компании Sky, которая, в свою очередь, является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности, в международных гостиничных сетях). Аудиторию оценивают в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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