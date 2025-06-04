Великобритания объявила о рекордном пакете военной помощи для Украины - детали

Накануне очередного заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" Великобритания объявила о рекордном пакете военной помощи Украине. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
Новый пакет предусматривает:
- Поставку 100 000 дронов для Сил обороны Украины до конца 2025 года - в десять раз больше, чем в прошлом году, с рекордным финансированием в 350 млн фунтов стерлингов.
- 140 000 артиллерийских снарядов, которые уже поступили.
- 247 млн фунтов - на обучение украинских военных.
- Общая сумма британской военной поддержки в 2025 году достигнет 4,5 млрд фунтов стерлингов.
Министр обороны Украины отметил, что это беспрецедентная помощь, которая спасает жизни и усиливает обороноспособность Украины.
Умеров также выразил искреннюю благодарность британским союзникам и лично Государственному секретарю по обороне Джону Гили за стратегическое видение, решимость и неизменную поддержку Украины.
"Каждый дрон, каждый боеприпас - это конкретный вклад в победу, защиту наших людей и укрепление безопасности всей Европы. работаем вместе ради мира и справедливости", - резюмировал он.
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