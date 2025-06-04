Великобритания объявила о рекордном пакете военной помощи для Украины - детали

https://glavred.info/war/velikobritaniya-obyavila-o-rekordnom-pakete-voennoy-pomoshchi-dlya-ukrainy-detali-10670567.html Ссылка скопирована

Детали беспрецедентного пакета военной помощи от Великобритании / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Накануне очередного заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" Великобритания объявила о рекордном пакете военной помощи Украине. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Новый пакет предусматривает:

Поставку 100 000 дронов для Сил обороны Украины до конца 2025 года - в десять раз больше, чем в прошлом году, с рекордным финансированием в 350 млн фунтов стерлингов.

140 000 артиллерийских снарядов, которые уже поступили.

247 млн фунтов - на обучение украинских военных.

Общая сумма британской военной поддержки в 2025 году достигнет 4,5 млрд фунтов стерлингов.

Министр обороны Украины отметил, что это беспрецедентная помощь, которая спасает жизни и усиливает обороноспособность Украины.

видео дня

Умеров также выразил искреннюю благодарность британским союзникам и лично Государственному секретарю по обороне Джону Гили за стратегическое видение, решимость и неизменную поддержку Украины.

"Каждый дрон, каждый боеприпас - это конкретный вклад в победу, защиту наших людей и укрепление безопасности всей Европы. работаем вместе ради мира и справедливости", - резюмировал он.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред