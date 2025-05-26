Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Четыре страны больше не ограничивают дальнобойность оружия для Украины - СМИ

Виталий Кирсанов
26 мая 2025, 15:34обновлено 26 мая, 16:28
490
ВСУ с большой вероятностью получат немецкие ракеты Taurus.
ВСУ с большой вероятностью получат немецкие ракеты Taurus
ВСУ с большой вероятностью получат немецкие ракеты Taurus / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Кратко:

  • Мерц отметил необходимость поставок Украине оружия дальнего радиуса действия
  • Германия может предоставить 100-150 ракет

Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на ряд военных поставок в Украину. Об этом сообщает Китайская глобальная телевизионная сеть в Европе (CGTN Europe) в X (Twitter) со ссылкой на канцлера Германии Фридриха Мерца.

Кроме того, информацию также подтверждает Clash Report, заявляя, что Берлин больше не ограничивает поставки дальнобойного оружия в Украину. Издание также сообщает, что теперь ВСУ с большой вероятностью получат немецкие ракеты Taurus.

видео дня

Мерц также отметил необходимость поставок Украине оружия дальнего радиуса действия. Ожидается, что Германия может предоставить 100-150 этих ракет, являющихся аналогом британско-французских Storm Shadow/SCALP-EG.

Передача Украине ракет Taurus - что известно

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц одобрит поставку крылатых ракет Taurus.

Позже журналисты The Telegraph отмечали, что Великобритания готова поддержать Германию в передаче Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus. Впрочем, окончательное решение остается за Германией.

В СМИ уточнили, что Taurus - мощная система крылатых ракет, которая может поражать цели в глубине российской территории, что делает ее потенциальным оружием, которое может изменить правила игры в руках украинских войск.

Например, по словам генерал-майор запаса ВСУ Сергея Кривоноса, Украине ракетами Taurus лучше сжечь один нефтеперерабатывающий завод.

Другие новости:

Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине военная помощь Ракеты Taurus Фридрих Мерц
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина с высокой вероятностью получит десятки ракет Taurus от Германии

Украина с высокой вероятностью получит десятки ракет Taurus от Германии

17:09Мир
Армия РФ расширяет штурмовые действия на Сумщине: в ГПСУ сказали, где наступают оккупанты

Армия РФ расширяет штурмовые действия на Сумщине: в ГПСУ сказали, где наступают оккупанты

16:00Фронт
Четыре страны больше не ограничивают дальнобойность оружия для Украины - СМИ

Четыре страны больше не ограничивают дальнобойность оружия для Украины - СМИ

15:34Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Осталось немного": какие последние слова произнес Киркоров перед смертью

"Осталось немного": какие последние слова произнес Киркоров перед смертью

"Самый страшный день в моей жизни": Катя Кузнецова пострадала от атаки на Киев

"Самый страшный день в моей жизни": Катя Кузнецова пострадала от атаки на Киев

РФ столкнулась с критическими проблемами на фронте даже без давления Трампа: детали от WP

РФ столкнулась с критическими проблемами на фронте даже без давления Трампа: детали от WP

Макрона публично "избила" жена: что известно

Макрона публично "избила" жена: что известно

"Продав самое ценное": как Козловский рассчитался с Кондратюком на самом деле

"Продав самое ценное": как Козловский рассчитался с Кондратюком на самом деле

Последние новости

17:21

Мягкая, талантливая и совсем другая: актеры намекнули, кто заменит Полину Василину в продолжении сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс 4"

17:17

Десятки тысяч "элитных" штурмовиков РФ готовят атаку на город-миллионник – СМИ

17:09

Украина с высокой вероятностью получит десятки ракет Taurus от Германии

16:58

В Чернобыле увидели очень странного волка: чем его вид удивил сеть

16:57

4 запрета, которые нельзя нарушать: как уберечь себя от беды 27 мая

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:33

Цены "штормит": в Украине существенно дорожают популярные овощи

16:30

Правда о красном вине, которую боятся озвучить: эксперт раскрыл неожиданные факты

16:25

Зеленский едет в Германию: СМИ раскрыли темы разговора

16:10

Мечта каждого садовода: как посадить голубику и не испортить почву

Реклама
16:00

Армия РФ расширяет штурмовые действия на Сумщине: в ГПСУ сказали, где наступают оккупанты

15:52

Не просто интуиция - 3 знака зодиака, которые имеют "шестое чувство"

15:50

"Самое дурацкое время": Козловский рассказал про дедовщину на службе и чем занимается сейчас

15:34

Четыре страны больше не ограничивают дальнобойность оружия для Украины - СМИ

15:15

"Путин обезумел": в Кремле ответили на громкое заявление Трампа

15:14

Там, куда не пускают пассажиров: стюардесса показала секретную комнату в самолете

15:14

У Украины заканчиваются Patriot: в WP узнали, почему США не спешат помогать

15:07

Неожиданный плюс к пенсии: кому повезет получить более 500 грн надбавки

14:55

В Кременчуге против патруля ТЦК применили травмат и газовый балон

14:16

РФ продвинулась в двух областях Украины: в DeepState назвали направления

14:12

Последний шанс подать заявку: некоторые украинцы могут получить по 54 тыс. грн

Реклама
14:11

Жених Никитюк показал Лесю в новом свете - как отреагировала ведущая

14:10

Можно ли зажечь свою свечу от других на подсвечнике: священник ответилВидео

14:08

В сбитом БпЛА якобы нашли записку: в ЦПД отреагировали на "новую" технологию РФ

14:06

Сорвут золотой куш с неба: какие ТОП-5 знаков зодиака озолотятся этим летом

13:15

Сколько людей РФ может мобилизовать на войну: в СВР назвали огромную цифру

13:13

РФ может готовить новую войну в Европе: в разведке узнали сроки и цели

13:11

Доллар по 42: эксперт спрогнозировал, когда валюта достигнет новой отметки

13:04

Где кролик: только люди с "орлиным зрением" угадают за 5 секунд

13:02

Магнитная буря ударит с новой силой: зафиксирована мощная солнечная вспышка

13:01

Самая масштабная атака с начала войны: Зеленский рассказал о ночном ударе РФ

12:58

В дом Жени Яновича попал российский дрон - что с ведущим

12:45

Цены на овощи в Украине изменились: что подорожало и подешевело

12:33

Впервые на украинском телевидении: почему стоит посмотреть исторический сериал "Домина"

12:16

РФ запустила рекордное количество дронов: что известно о ночной атаке оккупантовФото

12:15

Макрона публично "избила" жена: что известноВидео

12:11

РФ производит ракеты с БпЛА быстрее их использования и может усилить удары – FT

12:08

Тарифы на отопление и воду вырастут до 50%: когда и где в Украине подскочат цены

12:08

"Это факт": в разведке рассказали, получила ли Беларусь ядерное оружие от РФ

12:05

Алексея Суханова признали в РФ иностранным агентом - детали

11:58

27 мая нельзя ссориться и обманывать: какой праздник и день ангела

Реклама
11:54

"Уже нет с нами": Вера Кекелия призналась, с какими трудностями она столкнулась

11:35

Лунный календарь на июнь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

11:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 мая (обновляется)

11:21

РФ столкнулась с критическими проблемами на фронте даже без давления Трампа: детали от WP

11:13

В Украине закончились ракеты для систем ПВО SAMP/T - Le Monde

11:08

Китайский гороскоп на завтра 27 мая: Змеям - обиды, Лошадям - трудные времена

11:06

Перспективы мрачные: у РФ есть в резерве около 500 баллистических ракет - СМИ

10:59

Гороскоп на завтра 27 мая: Весам - особое знакомство, Рыбам - конфликт

10:54

Покупать или продавать доллары сейчас: украинцам дали ценный совет

10:36

Алла Пугачева публично обратилась к Кристине Орбакайте - причина

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять