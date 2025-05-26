Четыре страны больше не ограничивают дальнобойность оружия для Украины - СМИ

ВСУ с большой вероятностью получат немецкие ракеты Taurus.

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ВСУ с большой вероятностью получат немецкие ракеты Taurus / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Кратко:

Мерц отметил необходимость поставок Украине оружия дальнего радиуса действия

Германия может предоставить 100-150 ракет

Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на ряд военных поставок в Украину. Об этом сообщает Китайская глобальная телевизионная сеть в Европе (CGTN Europe) в X (Twitter) со ссылкой на канцлера Германии Фридриха Мерца.

Кроме того, информацию также подтверждает Clash Report, заявляя, что Берлин больше не ограничивает поставки дальнобойного оружия в Украину. Издание также сообщает, что теперь ВСУ с большой вероятностью получат немецкие ракеты Taurus.

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Мерц также отметил необходимость поставок Украине оружия дальнего радиуса действия. Ожидается, что Германия может предоставить 100-150 этих ракет, являющихся аналогом британско-французских Storm Shadow/SCALP-EG.

Передача Украине ракет Taurus - что известно

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц одобрит поставку крылатых ракет Taurus.

Позже журналисты The Telegraph отмечали, что Великобритания готова поддержать Германию в передаче Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus. Впрочем, окончательное решение остается за Германией.

В СМИ уточнили, что Taurus - мощная система крылатых ракет, которая может поражать цели в глубине российской территории, что делает ее потенциальным оружием, которое может изменить правила игры в руках украинских войск.

Например, по словам генерал-майор запаса ВСУ Сергея Кривоноса, Украине ракетами Taurus лучше сжечь один нефтеперерабатывающий завод.

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Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

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