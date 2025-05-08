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Получит ли Украина ракеты Taurus: канцлер Германии заинтриговал заявлением

Марина Фурман
8 мая 2025, 08:13
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Мерц заявил, что Украина может рассчитывать на Германию.
Телец, Мерц
Мерц сделал новое заявление о передаче ракет Taurus Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Кратко:

  • Украина может положиться на Германию
  • Мерц провел встречу с Макроном, а также планирует встретиться с британским премьером для обсуждения вопроса поддержки Украины

Киев может положиться на новое правительство Германии относительно передачи крылатых ракет Taurus. Об этом в эфире канала ZDF заявил новый канцлер страны Фридрих Мерц.

"Президент Зеленский знает, что он может полагаться на меня и на Федеративную Республику", - сказал Мерц, отвечая на вопрос о поставках ракет Taurus.

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Кроме того, по словам нового канцлера ФРГ, из-за переходного поствыборного периода Германия была достаточно пассивной на международной арене, и сам Мерц планирует значительно активизировать немецкую дипломатию.

В частности, канцлер планирует встретиться с британским премьером Киром Стармером. Между тем президент Франции Эммануэль Макрон стал первым лидером, к которому он совершил свой официальный визит. С обоими он намерен обсудить вопросы поддержки Украины.

"И я буду пытаться вместе с ними принимать решения. Все, что мы делаем, должно, насколько это возможно, делаться совместно и предварительно совместно принято", - сказал Мерц.

В то же время он отметил, что хороший формат Е3 стал бы еще лучше, если бы к нему присоединилась Польша.

Ракета Taurus
Ракеты Taurus / Инфографика: Главред

Передача Украине ракет Taurus - что известно

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц одобрит поставку крылатых ракет Taurus.

Позже журналисты The Telegraph отмечали, что Великобритания готова поддержать Германию в передаче Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus. Впрочем, окончательное решение остается за Германией.

В СМИ уточнили, что Taurus - мощная система крылатых ракет, которая может поражать цели в глубине российской территории, что делает ее потенциальным оружием, которое может изменить правила игры в руках украинских войск.

Например, по словам генерал-майор запаса ВСУ Сергея Кривоноса, Украине ракетами Taurus лучше сжечь один нефтеперерабатывающий завод.

"Давайте лучше сожжем Новороссийский нефтяной терминал, который приносит России огромные деньги, торгуя украденным украинским зерном, сжиженным газом и нефтью со странами и выходя из Черного моря", - убеждает генерал.

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Кто такой Фридрих Мерц

Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

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война в Украине Ракеты Taurus Фридрих Мерц
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