Беспрецедентный случай: в Германии со второй попытки избрали нового канцлера

За нового канцлера проголосовали 325 депутатов Бундестага.

https://glavred.info/world/v-germanii-so-vtoroy-popytki-izbrali-novogo-kanclera-kto-im-stal-10662269.html Ссылка скопирована

Мерца избрали канцлером Германии / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Что известно:

Бундестаг со второй попытки поддержал назначение Мерца канцлером

Во втором туре Мерц получил 325 голосов из 630

Федеральный президент Штайнмайер официально вручил ему удостоверение

Бундестаг избрал лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца федеральным канцлером Германии. Он заменит на этом посту социал-демократа Олафа Шольца. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Мерца избрали со второй попытки - в первом туре он не набрал необходимого абсолютного большинства. По результатам первого голосования Мерц получил 310 голосов из 316 минимально необходимых. Такая ситуация стала беспрецедентной в послевоенной истории Германии.

видео дня

После первой неудачи заседание Бундестага было приостановлено для партийных консультаций. Во втором туре голосования, которое проходило тайно, за назначение Мерца канцлером проголосовали 325 депутатов из 630, что обеспечило ему победу. В то же время 289 депутатов Бундестага проголосовали против, а один воздержался.

69-летний Фридрих Мерц стал десятым канцлером Германии. Во дворце Бельвю федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер официально вручил Мерцу удостоверение о назначении канцлером. После этого Мерц примет присягу в Бундестаге.

"Удачи во всем, что ждет впереди... Господин канцлер, от имени Федеративной Республики Германия я назначаю господина Фридриха Мерца федеральным канцлером", - заявил Штайнмайер.

Как отметили в издании, хотя Мерц получил необходимое большинство во втором туре голосования, его канцлерская должность не лишена тени. Это историческое назначение началось с неудачи для нового канцлера. Мерц имел целью изменить политику страны и вернуть ее на правильный путь. Однако после неудачи в первом туре голосования он чувствует "глубокую боль и унижение, еще до того, как его срок на посту по-настоящему начался".

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Фридриха Мерца с избранием федеральным канцлером Германии. Также украинский лидер поблагодарил ФРГ за поддержку Украины.

"Искренне поздравляю Фридриха Мерца с избранием Федеральным канцлером Германии. Украина глубоко благодарна за поддержку Германии и ее народа. Ваша помощь спасла тысячи и тысячи украинских жизней. Мы искренне надеемся, что Германия будет становиться еще сильнее и мы увидим еще больше немецкого лидерства в европейских и трансатлантических делах. Это особенно важно сейчас, когда на кону будущее Европы, которое будет зависеть от нашего единства. Желаю вам, господин канцлер, успехов на вашем пути", - написал Зеленский в X (Twitter).

Выборы канцлера в Германии - новости по теме

Как сообщал Главред, Фридриха Мерца не избрали канцлером в первом туре голосования, поскольку он набрал лишь 310 голосов вместо необходимых 316. Сессию прервали для консультаций между политическими фракциями.

Германия под руководством канцлера Фридриха Мерца имеет все шансы стать главным партнером Украины и лидером Европы, заявил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник. Также он отметил, что Мерц, известный своей поддержкой Украины, имеет амбицию стать историческим лидером Европы, способным увеличить военную помощь Украине в это критическое время.

Кроме этого, Германия может финансировать поставки оружия Украине до 2029 года на сумму не менее чем 0,5% ВВП, что составит 86 миллиардов евро. Это может быть кредитная сделка, которая станет инвестицией в безопасность Германии.

Читайте также:

Кто такой Фридрих Мерц Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз занял первое место. 6 мая Мерц стал новым немецким канцлером.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред