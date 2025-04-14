Мерц поддержал поставку ракет Taurus Украине, но есть условие

Сначала вопрос о поставках ракет Taurus должен пройти согласование, сказал будущий канцлер Германии.

https://glavred.info/war/merc-podderzhal-postavku-raket-taurus-ukraine-no-est-uslovie-10655786.html Ссылка скопирована

Фридрих Мерц поддержал поставку ракет Taurus Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Главное:

Мерц не откажется от идеи поставлять Taurus ВСУ, но необходимо согласование

ВСУ "пора выходить из обороны"

Путин должен "признать безнадежность" войны

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов поставлять Украине немецко-шведские дальнобойные ракеты Taurus. Однако, по его словам, есть условие.

Во время программы Caren Miosga на телеканале ARD вечером 13 апреля у политика спросили о возможности поставки ВСУ дальнобойных ракет Taurus. Мерц ответил, что всегда был согласен с такой идеей.

видео дня

"Я всегда говорил, что сделал бы это (согласился на поставку Украине ракет Taurus — ред.), но только при условии согласования с европейскими партнерами", — сказал Мерц.

По его словам, сначала вопрос о поставках ракет Taurus должен пройти согласование. Тогда, если это будет сделано успешно, Германия "должна принять участие" в поставке этих дальнобойных ракет для Украины.

При этом будущий канцлер отметил, что ряд отдельных европейских государств уже поставляет Украине крылатые ракеты.

Также Мерц заявил, что ВСУ "пора выходить из обороны", поскольку они на протяжении трех лет "были в состоянии только реагировать": теперь же пришло время "получить возможность определять часть происходящего".

Также Мерц прокомментировал атаку ВС РФ по Сумам 13 апреля. Он назвал его "верхом вероломства" и "преднамеренным рассчитанным военным преступлением".

По мнению политика, партнеры должны помочь Украине, чтобы Путин в определенный момент "признал безнадежность" этой войны.

"Я не убежден, что Путин положительно отреагирует на слабость и предложения мира, в какой-то момент он должен признать безнадежность этой войны, поэтому мы должны помочь Украине", — добавил он.

Ракета Taurus - что о ней известно / Инфографика: Главред

Поставки Taurus Украине

Как писал Главред, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности Фридрих Мерц заявил, что не будет отказа от политики, которую он декларировал в прошлом году, еще до начала досрочной избирательной кампании. По его слвоам, Германия может начать поставки Украине дальнобойных ракет Taurus при определенных условиях.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц одобрит поставку крылатых ракет Taurus.

Другие новости:

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред