Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Мерц поддержал поставку ракет Taurus Украине, но есть условие

Анна Ярославская
14 апреля 2025, 10:35
993
Сначала вопрос о поставках ракет Taurus должен пройти согласование, сказал будущий канцлер Германии.
Фридрих Мерц, ракеты Taurus
Фридрих Мерц поддержал поставку ракет Taurus Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Главное:

  • Мерц не откажется от идеи поставлять Taurus ВСУ, но необходимо согласование
  • ВСУ "пора выходить из обороны"
  • Путин должен "признать безнадежность" войны

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов поставлять Украине немецко-шведские дальнобойные ракеты Taurus. Однако, по его словам, есть условие.

Во время программы Caren Miosga на телеканале ARD вечером 13 апреля у политика спросили о возможности поставки ВСУ дальнобойных ракет Taurus. Мерц ответил, что всегда был согласен с такой идеей.

видео дня

"Я всегда говорил, что сделал бы это (согласился на поставку Украине ракет Taurus — ред.), но только при условии согласования с европейскими партнерами", — сказал Мерц.

По его словам, сначала вопрос о поставках ракет Taurus должен пройти согласование. Тогда, если это будет сделано успешно, Германия "должна принять участие" в поставке этих дальнобойных ракет для Украины.

При этом будущий канцлер отметил, что ряд отдельных европейских государств уже поставляет Украине крылатые ракеты.

Также Мерц заявил, что ВСУ "пора выходить из обороны", поскольку они на протяжении трех лет "были в состоянии только реагировать": теперь же пришло время "получить возможность определять часть происходящего".

Также Мерц прокомментировал атаку ВС РФ по Сумам 13 апреля. Он назвал его "верхом вероломства" и "преднамеренным рассчитанным военным преступлением".

По мнению политика, партнеры должны помочь Украине, чтобы Путин в определенный момент "признал безнадежность" этой войны.

"Я не убежден, что Путин положительно отреагирует на слабость и предложения мира, в какой-то момент он должен признать безнадежность этой войны, поэтому мы должны помочь Украине", — добавил он.

Ракета Taurus
Ракета Taurus - что о ней известно / Инфографика: Главред

Поставки Taurus Украине

Как писал Главред, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности Фридрих Мерц заявил, что не будет отказа от политики, которую он декларировал в прошлом году, еще до начала досрочной избирательной кампании. По его слвоам, Германия может начать поставки Украине дальнобойных ракет Taurus при определенных условиях.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц одобрит поставку крылатых ракет Taurus.

Другие новости:

Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Германии война России и Украины Фридрих Мерц
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Как завершится война и будут ли переговоры: Зеленский озвучил свой прогноз

Как завершится война и будут ли переговоры: Зеленский озвучил свой прогноз

12:13Война
"100 тысяч погибших бойцов ВСУ": у Зеленского опровергли данные CBS News

"100 тысяч погибших бойцов ВСУ": у Зеленского опровергли данные CBS News

12:12Украина
Дожди и грозы накроют несколько областей на Пасху: где будет сильная непогода

Дожди и грозы накроют несколько областей на Пасху: где будет сильная непогода

11:25Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Полная противоположность украинскому: что на самом деле означают цвета флага РФ

Полная противоположность украинскому: что на самом деле означают цвета флага РФ

Кто придумал название Львова и как город назывался сначала - малоизвестный факт

Кто придумал название Львова и как город назывался сначала - малоизвестный факт

Карта Deep State онлайн за 14 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

"Самая страшная потеря": названа новая версия гибели пилота украинского F-16

"Самая страшная потеря": названа новая версия гибели пилота украинского F-16

"Понимаю Надю": Кацурин вышел на сцену с Дорофеевой и сделал громкое заявление

"Понимаю Надю": Кацурин вышел на сцену с Дорофеевой и сделал громкое заявление

Последние новости

12:19

Пятна исчезнут всего за 15 минут: одно средство отбелит унитаз до блеска

12:13

Как завершится война и будут ли переговоры: Зеленский озвучил свой прогноз

12:12

Альбина Джанабаева больше не скрывает дочь и показала ее лицо крупным планом

12:12

"100 тысяч погибших бойцов ВСУ": у Зеленского опровергли данные CBS News

11:25

Дожди и грозы накроют несколько областей на Пасху: где будет сильная непогода

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:23

Толстая или слишком худая: как понять, что у собаки проблемы с весом

11:21

Инструктор Яворовского полигона готовил теракты против командиров ВСУ по заказу РФ

11:13

Пенсии снова изменились: сколько теперь получают украинцы в разных регионах

11:03

В Киеве нашли юношей, которые слушали российскую музыку после трагедии в Сумах

Реклама
10:49

Китайский гороскоп на завтра 15 апреля: Крысам - разочарование, Свиньям - неудачи

10:38

Урожая не будет: где нельзя сажать морковь

10:35

Мерц поддержал поставку ракет Taurus Украине, но есть условие

10:22

РФ столкнулась с проблемами, наступление оккупантов замедлится: детали от ISW

10:13

Гороскоп на завтра 15 апреля: Львам - крупная прибыль, Скорпионам - хорошие новости

10:10

София Ротару вышла на связь впервые за долгое время - причина

09:38

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 апреля (обновляется)

09:24

"Она намного хуже": подруга Тины Кароль публично высказалась о ней

09:16

"Это было ужасно": Трамп отреагировал на удар по Сумам, но РФ не упомянулВидео

09:06

Время пришло: 5 знаков зодиака, которые разбогатеют до начала лета

09:01

Москву дешевле похоронить, чем ждать её исправлениямнение

Реклама
08:59

До 100 тыс. военных и 13 тыс. гражданских: Зеленский назвал потери Украины в войне

08:54

Карта Deep State онлайн за 14 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:38

"Вы поймете, что сделал Путин": Зеленский пригласил Трампа в Украину

08:34

Дожди и резкое потепление до +25°C: какой будет погода в Украине до Пасхи

07:53

Может начаться мировая война: Зеленский назвал конечную цель Путина

07:10

Чем отличаются два дедушки: только "детективы" найдут ответ за 16 секунд

07:06

В Харькове прогремел взрыв: из-за атаки БПЛА начался пожар площадью в 1000 метровФото

06:43

В Одессе вражеский дрон попал в больницу: вспыхнул пожар, пострадали людиФото

06:12

Переговоры после пошлин Трампа: как использовать недоговороспособность Путинамнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 580

04:56

Выполнять боевые задачи на F-16 в Украине опасно: генерал назвал риски

04:03

"Обреченные" на вечную любовь: 3 знака зодиака, которые влюбляются раз и навсегда

03:32

Украинцам светят штрафы до 800 тысяч: за что будут наказывать и к чему готовиться

02:30

Убийство родителей и покушение на Трампа: в США подросток хотел сбежать в Украину

01:30

Мрачная философия моря: почему Морган Фримен постоянно носит серьги

00:06

44-года разницы и общий ребенок: Мик Джаггер обручился с балериной

13 апреля, воскресенье
23:47

В Сумах 13-летний школьник с ранением спас пассажиров из горящего автобусаФото

23:14

Тимур Мирошниченко прокомментировал возвращение РФ на Евровидение

23:12

В Одессе гремят взрывы: есть раненые, "прилеты" и пожары после удара дронов РФ

22:39

Скандал вокруг главы ОВА Артюха: почему его обвиняют в ударе по центру СумФотоВидео

Реклама
21:55

"Говорил, что не надо": Виктор Павлик открыто высказался про пластику жены

21:54

Совершил последний рейс: в Сумах вместе с пассажирами погиб водитель Николай ЛеонФото

21:50

Удар РФ по Сумам: Семенихин набросился с обвинениями в трагедии на главу ОВА

20:55

Ввод иностранного контингента в Украину: в Эстонии раскрыли число стран коалиции

20:46

"Девочка 2025 года рождения ранена": Зеленский сделал заявление об ударе по СумамФото

20:29

Удар по Сумам: почему не смогли сбить ракетымнение

20:10

Полная противоположность украинскому: что на самом деле означают цвета флага РФВидео

19:55

"Возмездие неотвратимо": в Генштабе готовят жесткий ответ РФ за удар по Сумам

19:30

Трагедия в Сумах, реакция мира и заявления Трампа: главные новости Украины (дайджест)

19:28

"Наши сердца разбиты": в Сумах российская ракета унесла жизни всей семьи МартыненкоФото

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять