Мерц назвал главное условие передачи Украине дальнобойных ракет Taurus

Вопрос поставки Украине дальнобойных ракет Taurus необходимо будет согласовать с союзниками.

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В Германии не исключают передачу Украине ракет Taurus / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

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Вопрос поставки Украине Taurus необходимо будет согласовать с союзниками

Мерц за увеличение поставок европейского оружия в Украину

Германия может начать поставки Украине дальнобойных ракет Taurus при определенных условиях, заявил глава ХДС и кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц.

Как подчеркнул он в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, не будет отказа от политики, которую он декларировал в прошлом году, еще до начала досрочной избирательной кампании сообщает Европейская правда.

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"Моя позиция и позиция моей фракции всегда была четкой. Моя личная позиция – об увеличении поставок европейского оружия в Украину", – сказал немецкий политик.

Вместе с тем он пояснил, что вопрос поставки Украине дальнобойных ракет Taurus необходимо будет согласовать с союзниками – Францией и Великобританией.

"Мы должны быть готовы поставлять, но только в случае, если мы договоримся с нашими европейскими партнерами, и здесь я говорю о Британии и Франции (которые также располагают ракетами большой дальности) о распределении ролей", – добавил Мерц.

Главред

Как сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц наотрез отказался предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Тем временем лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз и кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц готов поддержать предоставление Украине крылатых ракет большой дальности Taurus, если российские бомбардировки Украины продолжатся. По его словам, решение о передаче такого оружия нельзя принимать в спешке. Первым делом нужно снять ограничение на дальность нанесения ударов.

Берлин может изменить позицию по Taurus после смены правительства, считает ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Как полагает аналитики, немцы согласны на передачу этих ракет Украине, а соответствующее решение может быть принято в конце зимы уже новым Кабмином ФРГ.

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Кто такой Фридрих Мерц Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооружённого конфликта в Украине, прекращении огня и начале мирных переговоров с президентом Путиным, хотя прежде постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

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