Желанные TAURUS могут появиться уже скоро: неожиданный сценарий описал Гетьман

О чем сказал Гетьман:
- Новая власть в Германии может передавать нам ракеты
- Украина настраивает производство собственник ракет, чтобы уменьшить потребность в TAURUS
Именно новая немецкая власть, которая может быть избрана на досрочных выборах в Бундестаг, может иметь достаточно смелости, чтобы поставить Украине ракеты TAURUS.
Такое мнение сегодня, 10 декабря, в эфире телеканала FREEДОМ высказал военный аналитик Алексей Гетьман.
"Скорее всего, новая власть в Германии, ну, они приняли такое решение уже априори, то есть они согласны передавать нам эти ракеты. Это будет не раньше, чем где-то, я так понимаю, в конце зимы. Но все равно было бы неплохо", - сказал он.
Таким образом, как объясняет Гетьман, позиция Федерального канцлера Германии сейчас кажется странной.
"Это означает все-таки политическое решение о передаче этих ракет, хотя Шольц несколько раз говорил о том, что там есть какие-то технические сложности, необходимость выучить немецкий язык, там еще какие-то были такие очень странные объяснения, почему ракеты не передаются", - сказал он.
По мнению военного аналитика, пока немецкие дальнобойные ракеты появятся в Украине, страна уже будет иметь достаточное количество собственных ракет-пушек "Паляница" и "Пекло", которые в совокупности могут уменьшить потребность в TAURUS.
Ракеты Taurus для Украины - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Германии начали обсуждение по предоставлению Украине Taurus, поэтому лед может тронуться. Отмечалось, что Берлин может оснастить шесть бригад ВСУ.
В то же время эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, пойдет ли Берлин на разрешение бить ракетами Taurus по РФ. Он пояснил, что для использования Taurus нужно сразу несколько важных факторов.
А вот издание Bild подчеркивало, что Германия передаст Украине 4000 дронов-камикадзе. Это будет хорошим подспорьем, ведь беспилотники Helsing даже называют мини-Таурусами.
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Кто такой Алексей Гетьман?
Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.
Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.
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