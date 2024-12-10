Желанные TAURUS могут появиться уже скоро: неожиданный сценарий описал Гетьман

Позиция Германии может измениться после смены правительства.

https://glavred.info/ukraine/zhelannye-taurus-mogut-poyavitsya-uzhe-skoro-neozhidannyy-scenariy-opisal-getman-10621268.html Ссылка скопирована

Новая немецкая власть может поставить ракеты TAURUS / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

О чем сказал Гетьман:

Новая власть в Германии может передавать нам ракеты

Украина настраивает производство собственник ракет, чтобы уменьшить потребность в TAURUS

Именно новая немецкая власть, которая может быть избрана на досрочных выборах в Бундестаг, может иметь достаточно смелости, чтобы поставить Украине ракеты TAURUS.

Такое мнение сегодня, 10 декабря, в эфире телеканала FREEДОМ высказал военный аналитик Алексей Гетьман.

видео дня

"Скорее всего, новая власть в Германии, ну, они приняли такое решение уже априори, то есть они согласны передавать нам эти ракеты. Это будет не раньше, чем где-то, я так понимаю, в конце зимы. Но все равно было бы неплохо", - сказал он.

Таким образом, как объясняет Гетьман, позиция Федерального канцлера Германии сейчас кажется странной.

"Это означает все-таки политическое решение о передаче этих ракет, хотя Шольц несколько раз говорил о том, что там есть какие-то технические сложности, необходимость выучить немецкий язык, там еще какие-то были такие очень странные объяснения, почему ракеты не передаются", - сказал он.

По мнению военного аналитика, пока немецкие дальнобойные ракеты появятся в Украине, страна уже будет иметь достаточное количество собственных ракет-пушек "Паляница" и "Пекло", которые в совокупности могут уменьшить потребность в TAURUS.

Ракета Taurus - что известно / Инфографика: Главред

Ракеты Taurus для Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Германии начали обсуждение по предоставлению Украине Taurus, поэтому лед может тронуться. Отмечалось, что Берлин может оснастить шесть бригад ВСУ.

В то же время эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, пойдет ли Берлин на разрешение бить ракетами Taurus по РФ. Он пояснил, что для использования Taurus нужно сразу несколько важных факторов.

А вот издание Bild подчеркивало, что Германия передаст Украине 4000 дронов-камикадзе. Это будет хорошим подспорьем, ведь беспилотники Helsing даже называют мини-Таурусами.

Больше важных новостей:

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред