"Зачем была нужна эта война": недовольство в РФ растет - возможен ли протест

Сейчас РФ находится в парадоксальной ситуации: политика Владимира Путина загнала страну в тупик, считает Шапран.

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Недовольство войной в РФ растет, считает Шапран / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Что сказал Шапран:

На Россию оказывают давление экономические проблемы - режим не тянет войну

У Путина большие неприятности - две недели назад началась "итальянская забастовка"

Против страны-агрессора нужно усиливать санкции

Проанализировав бюджет России, можно сделать вывод, что 35-40 процентов заложены на военные расходы, но тут возникает парадокс, ведь в области ВПК есть много проблем.

Как заявил в интервью Главреду финансовый аналитик, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран, бюджет, который приняли россияне, не демонстрирует запаса прочности, а лишь "надувает щеки" и создает видимость силы. Это в определенной степени московские понты, чтобы заставить подписать мирное соглашение, выгодное Путину.

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Россияне осознают, что война им не на руку

Кроме этого, в этом ключе стоит отметить, что большинство российского общества также не хочет войны.

"Ведь когда дело переходит от телевизора к холодильнику, становится понятно, что это влияет на жизнь людей. Мы сейчас поговорим о налогах, инфляции и увидим, что на Россию оказывают давление экономические проблемы. То, что Путин не объявляет всеобщую мобилизацию и готов платить огромные средства за привлечение новых мобилизованных, свидетельствует о том, что режим чувствует себя неуверенно", - говорит эксперт.

Финансовая ситуация в РФ обостряется

Кроме этого, начатая режимом Путина война очередной раз продемонстрировала, что в государственной вертикали России существуют значительные конфликты, а Путин - далеко не такой командир, каким хочет казаться. К примеру, "Транснефть" начала действовать по своему усмотрению, им не понравилось 40-процентная налоговая нагрузка, и таких примеров очень много.

"Из-за этих двух факторов - монетарного и низкой безработицы - у них появляется инфляция расходов. Ее базисом является печать рубля и то, что работодателям нужно повышать заработную плату. Через инфляцию, государственный долг, налоги, сбор данных на уровне предприятий можно увидеть, что ситуация очень плохая. Текущая ситуация показывает, что их экономика не тянет войну. И в РФ, в отличие от Украины, нет внешней поддержки - у них нет на кого надеяться в помощи ресурсами", - говорит эксперт.

Именно по этой причине, как объясняет Шапран, россияне пытались организовать визит миссии МВФ, но когда им сказали, что все равно не получат денег, то в РФ немного остыли по запуску западных специалистов к себе.

"Но бодрость, которую проявляет Путин с трибуны и депутаты, которые принимают провальный бюджет, мягко говоря, искусственная. Потому что на самом деле предприятия реального сектора уже начинают вслух говорить, что Набиуллина не права, и демонстрировать собственную экономическую позицию. И я был удивлен, что возглавляет эту оппозицию глава оборонной компании "Ростех" Чемезов - именно он оказался наиболее недовольным высокой ставкой по кредитам", - отметил спикер.

В России начинается "итальянская забастовка"

Кроме этого, если посмотреть на реакцию россиян, то у них цена на потребительские кредиты выросла почти вдвое. Для сравнения, ранее ставка составляла около 20%, а теперь - где-то 35-40%.

"И это привело к увеличению количества дефолтов по этим кредитам. Пока это происходит на уровне населения, это просто вызывает недовольство. Но даже председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), господин Шохин, отмечал, что, по его расчетам, расходы бизнеса на кредиты за год войны выросли в 2,5 раза. Это очень серьезно. Об этом не было принято говорить до того, как Центральный банк повысил ставку до 21%. Но когда стало понятно, что 21% - это не предел и не конечная станция "монетарного метро", началась паника. Эта паника проявилась в форме так называемой "итальянской забастовки", когда формально все работают, но фактически - никто ничего не делает", - говорит Шапран.

Как объясняет финансовый аналитик, около двух недель назад началась подобная "итальянская забастовка", когда крупные компании, олигархи и даже государственные корпорации открыто не протестовали против политики Набиулиной.

"Но синхронно в пресс-релизах и "Русала" Дерипаски, и компаний Потанина, Фридмана и даже АФК "Система" Евтушенкова, который ненавидел Украину и которому была выгодна война из-за производства радаров для ВС РФ, а также у государственной "Роснефти" начала появляться информация о финансовых трудностях за последние 9 месяцев. Например, АФК "Система" отчиталась об убытке в 2,9 миллиарда рублей за третий квартал, объяснив это ростом процентных расходов по кредитам. Это демонстративное недовольство проблемами со ставками. Некоторые компании, включая "Роснефть", официально объявили о переносе инвестиционных проектов на 12-36 месяцев из-за высокой стоимости финансирования. Все это выглядит как "итальянская забастовка" бизнеса", - заявил экс-член Совета НБУ.

Недовольство решениями Путина в бизнес-кругах растет

Отвечая на вопрос, будет ли это что-то большее, Виталий Шапран подчеркнул, что сейчас критиковать власть решаются лишь отдельные представители системы, например, Чемезов.

По его словам, если демократией пока такие процессы назвать трудно, то определенное проявление недовольства фиксируется. В бизнес-кругах задают логичный вопрос: зачем была нужна эта война, и могла ли Россия обойтись без Крыма, Донбасса и части Луганской области?

"Власть пытается держать контроль, но недовольство в стране растет. Путин боится объявлять мобилизацию, опасаясь внутреннего бунта - не только среди населения а-ля бунта Пугачева, но и среди олигархов, которые когда-то зарабатывали большие деньги, а сейчас стали изолированными и преследуемыми финансовой разведкой США, Израиля и ЕС", - говорит эксперт.

Как надо действовать Украине, чтобы развалить систему РФ?

По мнению Виталия Шапрана, нам в этой ситуации нужно усиливать санкции, чтобы убытки России увеличивались.

"Санкции против логистики и цен на нефть должны действовать еще жестче. То есть чтобы мы не способствовали получению валюты из Евросоюза энергетическими компаниями. Я бы даже советовал рассмотреть временное перекрытие транзита газа с наступлением весны, а также остановку транзита нефти по трубопроводу "Дружба", чтобы "Лукойл" оказался в еще более сложной ситуации и сел на "сухой паек". Тенденции, которые мы наблюдаем в конце года, через три месяца станут еще более выразительными. Основная цель санкционной политики - создание дополнительных катализаторов убытков для России. У меня нет сомнений, что бюджет, который они приняли, является фейковым, его придется пересматривать уже в феврале", - обращает внимание аналитик.

В то же время, если сделать россиянам еще хуже, то вполне возможно, что Россия может пойти на серьезные территориальные и дипломатические уступки, чтобы частично избавиться от санкций.

"Сейчас РФ находится в парадоксальной ситуации: политика сумасшедшего деда Путина загнала страну в тупик. Например, на Ямале открыли крупное нефтяное месторождение, но его ресурсы не нужны никому. Если в первом квартале экономика Китая остынет, уменьшатся объемы закупки газа и нефти, то даже фундаментальные показатели российских компаний, которые мы сейчас рассматриваем, упадут в разы", - говорит эксперт.

Подытоживая, финансовый аналитик Виталий Шапран напомнил, что примерно две недели назад российские экономисты дискутировали о риске стагфляции (нулевого роста при высокой инфляции).

"Теперь они уже обсуждают возможность депрессии, похожей на великую депрессию в США в 1930-х годах. В таких условиях обсуждать бюджет выглядит смехотворно", - резюмировал аналитик.

Другие важные заявления и прогнозы Шапрана - что известно

Напомним, как сообщал Главред, финансовый аналитик Виталий Шапран выдвинул предположение, что россияне могут заставить Путина пойти на территориальные уступки. Он заявил, что вынудить врага на такой шаг могут санкции.

Также эксперт считает, что финансирование войны в Украине может стать проблемой. За 6 месяцев Россию может ждать большое потрясение, говорит Шапран.

Ситуация для Кремля также ухудшается и тем, что США нанесли "тактический удар" по России. Однако Шапран утверждает, что для эффективных ударов по экономике РФ нужны комплексные меры.

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Кто такой Виталий Шапран Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик. В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ. В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ. С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

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