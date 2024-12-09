В России начинается 'итальянская забастовка', Путин боится бунта олигархов - Шапран

Недовольство войной в РФ растет, весной россияне способны выйти на протесты, считает финансовый аналитик Виталий Шапран.

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Экономика РФ приближается к аргентинскому сценарию - Виталий Шапран / Коллаж Главред

Российский диктатор Владимир Путин недавно подписал закон о трехлетнем бюджете РФ, и на 2025 год в нем заложили рекордные расходы на войну. В интервью Главреду финансовый аналитик, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран рассказал, грозит ли российской экономике депрессия, как в США, когда россияне выйдут на протесты и почему российские олигархи начинают открыто критиковать войну.

Давайте начнем с общих цифр бюджета. Согласно документу, который был опубликован в российских медиа, в 2025 году дефицит бюджета России составит 1,17 трлн рублей. В общем, если смотреть на показатели общих расходов, насколько они соответствуют реальной картине в текущей экономике России?

Ну, скажем так, в условиях войны и у нас, и у них принятые бюджеты - это, скорее всего, просто декларация о намерениях и показатель того, к чему страна будет стремиться. То, что приняли в РФ, абсолютно нереалистично. Более того, у них систематически происходит принудительное искажение информации.

Во-первых, если вы, например, просто поинтересуетесь официальными источниками информации, то выясните, что их министр финансов Антон Силуанов декларирует даже профицит бюджета. На самом же деле из-за этого произошла мгновенная девальвация рубля, ведь у них был скрытый дефицит примерно в 3,3-3,5 триллиона рублей. Я сам считал, и их оппозиционные экономисты также это подтверждают, как и Минфин который срочно занимает через правительственные облигации почти на 3 трлн рублей. Россияне не могли закрыть финансовый год, из-за чего срочно девальвировали рубль, чтобы увеличить рублевые поступления от экспорта и закрыть дыру в бюджете.

Во-вторых, бюджет РФ выглядит показательно большим для сектора ВПК. Примерно 35-40% расходов идет на войну, и впервые в их истории ВПК поглощает больше денег, чем дает нефтегазовая отрасль. И настоящие цифры еще хуже, ведь часть валютных поступлений от нефти и других экспортных товаров просто застряла в местных банках тех стран, куда они экспортируют свою продукцию.

Для РФ это серьезная проблема, ведь около 80% валютной выручки они сейчас получают в местных валютах, и примерно треть из этого застревает. Компании, такие как "Роснефть" и другие, показывают вроде бы рост выручки, но на самом деле эти деньги они не контролируют. Из-за этого возникают проблемы с ликвидностью, и некоторые компании даже не могут своевременно платить налоги.

Не хочу заострять внимание на фейковых цифрах бюджета РФ, однако, например, в бюджете на 2024 год заложен курс 90 рублей за доллар в 2025 году 96,5 рублей за доллар. На начало декабря они немного "успокоили" ситуацию, но в конце ноября курс в обменниках доходил до 120, а на рынке - до 115. Следовательно, они уже не придерживаются своих собственных показателей. Причем Путину пришлось лично успокаивать население, но "хорошо" там точно не будет.

Смотрите видео интервью Виталия Шапрана Главреду о состоянии экономики РФ:

Есть два аналитических приема - идем ли мы от общего к конкретному, или наоборот. Давайте обратим внимание на фундамент, а именно на то, что у них за две последние недели происходило на уровне предприятий. Открываем 22 ноября. Например, угледобывающие предприятия Кемеровской области в январе-октябре 2024 года сократили добычу угля на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Параллельно с этим сообщалось о закрытии нескольких шахт в регионе и вялое объяснение о том, что шахты больше не могут экспортировать этот уголь из-за снижения цены на мировых рынках. А дешевые маршруты экспорта российского угля в Европу перекрыты, поэтому россияне вынуждены экспортировать либо через Север, обходными маршрутами в Китай, либо через РЖД ("Российская железная дорога"). У РЖД все каналы перегружены, поэтому сверхурочная транспортировка дешевых экспортных товаров и сырья, в том числе, в КНР, невозможна. Вследствие этого и закрываются шахты, снижается производство и т.д.

Еще один пример - российский алюминиевый магнат Олег Дерипаска рассказывает, что "Русал" сократит выпуск алюминия на 250 тысяч тонн в 2025 году в рамках решения оптимизировать мощности. Рассматриваем, что же это за оптимизация мощностей, и оказывается, ситуация очень схожа с угольной отраслью. В "Русале" из-за падения цен на алюминий и роста цен на сырье снизилась маржа. Часть сделок, которые обеспечивали поставки алюминия на мировой рынок, стала убыточной. Чтобы избежать убытков, эта сырьевая компания, которая не занимается поставками готовой продукции, была вынуждена сократить производство на 250 тысяч тонн в год.

Ситуация с "Газпромом" также не лучше. Когда-то это был флагман российской энергетики и налогоплательщиков, а теперь сроки ввода восьми проектов модернизации теплоэлектростанций "Газпромэнергохолдинга" перенесены на 12-26 месяцев.

Перечень можно продолжать очень долго, но остановлюсь на еще одной интересной новости: чистая прибыль "Роснефти" за девять месяцев 2024 года по международным стандартам финансовой отчетности составила всего 962 млрд рублей, что на 13,9% меньше, чем в предыдущем году. Это официально объясняют снижением цен на нефть. Но если углубиться, часть выручки компании "застряла" в Индии из-за расчетов в индийских рупиях. Поэтому даже официальные данные о снижении прибыли выглядят приукрашенными. Настоящая ситуация значительно хуже. Деньги есть на бумаге, но их нет в распоряжении компании.

Если посмотреть на другие отрасли, аналогичные проблемы есть у АФК "Система" Евтушенкова, "Альфа-группы", "Уралсиба". В целом, большинство предприятий, кроме оборонно-промышленного комплекса (ОПК), страдают от снижения реальной выручки и прибыли. И это уже подтверждается макростатистикой: в январе-сентябре 2024 года совокупная прибыль предприятий РФ составила около 21,3 триллиона рублей, что на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Проблема для нас заключается в том, что, хотя прибыль у многих компаний есть, но она по большей части номинальная. То есть она, во-первых, "нарисована" на балансе, а реальных средств нет. Во-вторых, есть проблемы с ликвидностью - на балансе деньги есть, но когда нужно что-то оплатить или ввести определенные инвестиционные проекты, то денег для этого уже нет.

Кстати, хотела сразу уточнить. Недавно США вводили санкции против "Газпромбанка", благодаря которому долгое время в обход санкций россияне могли торговать с другими странами и завозить к себе валюту. Сейчас вы приводили пример Индии и того, что большинство российских доходов застряли именно в иностранных валютах, насколько это ухудшит ситуацию и углубит кризис в экономике РФ?

Санкции нанесли тактический удар, вызвав скачок курса рубля до 115 за доллар (потом он вернулся к отметке 100 рублей за доллар). Через "Газпромбанк", который возглавлял бывший разведчик Андрей Акимов, действительно проходил значительный поток валюты. И хотя РФ хвасталась договоренностью с США делать это в обход санкций, но в стратегической перспективе ситуация сложнее. Ведь Россия имеет более 45 государственных банков, а также многочисленные "частные" структуры, которые работают под крышей "Роснефти" или "Газпрома".

Кроме этого, Россия использует банки в Кыргызстане, Казахстане и других странах для обхода ограничений. Открываются новые схемы расчетов, создаются банки на иностранных территориях. Например, совместные банки с Японией или Китаем, которые позволяют обходить ограничения платежей. К тому же, со временем схемы расчетов переведут в более маленькие банки, и на том все завершится.

Проблемы РФ - в расчетах и в том, что нужно время для их налаживания. К тому же, это стоит денег. Ведь если раньше они просто нажимали на кнопку, и деньги шли из "Газпромбанка", то теперь нужно фантазировать, ехать в Киргизию и так далее. То есть санкции создали неудобства, и примерно на неделю выбили из колеи валютный рынок РФ. Но их недостаточно. Для эффективного воздействия нужен комплекс мер - арест танкеров "теневого флота", теневых фондов. Если просто арестовать танкеры, но не охотиться за неофициальными фондами, россияне просто наймут новые.

Тем более, что РФ не покупает танкеры, а часто только фрахтует их. Поэтому найдет их в Либерии, Панаме и тому подобное. Мои коллеги из оборонного сектора улыбаются, ведь оказывается, что у либерийских и панамских танкеров появились чисто российские названия, то есть россияне периодически просто насмехаются над мировыми санкциями.

Именно поэтому нужен комплексный подход - когда он заработает, то есть будут санкции в отношении расчетов, страхования, фрахта и выкупа танкеров, популярных маршрутов среди торговцев и покупателей российской нефти. Только такой подход может значительно усложнить деятельность России, потому что сегодня до сих пор существуют лазейки, которыми можно обходить санкции.

Вы сказали, что у россиян еще есть запас. Мы видим даже по проекту бюджета, что более 35-40 процентов заложены на военные расходы, но в сфере ВПК есть много проблем. Насколько существенный у России запас прочности - откуда она может привлечь средства?

Большинство российского общества также не хочет войны. Ведь когда дело переходит от телевизора к холодильнику, становится понятно, что это влияет на жизнь людей. Мы сейчас поговорим о налогах, инфляции и увидим, что на Россию оказывают давление экономические проблемы. То, что Путин не объявляет всеобщую мобилизацию и готов платить огромные средства за привлечение новых мобилизованных, свидетельствует о том, что режим чувствует себя неуверенно.

Повторюсь, что бюджет, который они приняли, не демонстрирует запаса прочности, а лишь "надувает щеки" и создает видимость силы. Это в определенной степени московские понты, чтобы заставить подписать мирное соглашение, выгодное Путину.

Если прибыль консолидированного бюджета России уменьшилась на 19%, это означает и падение налоговых поступлений. Налог на прибыль в России является одним из основных для формирования федерального бюджета. Это - первый сигнал, на который власти РФ отреагировали тем, что начали искать прибыльные компании, на которые можно возложить большую налоговую нагрузку. Например, 21 ноября для компании "Транснефть" повысили налог на прибыль в размере 40%. То есть это сделали персонально и приняли для этого специальный закон. Это государственная компания, которая в ответ на это повысила тариф на транзит нефти внутри РФ на 13%.

Война показала, что даже в государственной вертикали России существуют значительные конфликты, а Путин - далеко не такой командир, каким хочет казаться. "Транснефть" начала действовать по своему усмотрению, им не понравилась 40-процентная налоговая нагрузка, и таких примеров очень много.

Я убежден, что у РФ будет невыполнение бюджета в 2025 году по налогам. Оно уже присутствует в текущем году, и это заметно по разным факторам, одним из которых является объем государственного долга. По состоянию на начало декабря министерство финансов РФ выполнило план займа по государственному долгу менее чем на 10%. Это произошло потому, что депозиты в российских банках можно взять под 20-25% годовых, а правительство РФ пытается через обязательства федерального займа (ОФЗ) пытаются привлекать под 17-18% годовых. Никто не хочет нести туда деньги, потому что все понимают, что Набиуллина (глава Центробанка РФ. - Главред) 20 декабря будет повышать учетную ставку.

Руководители тройки мощных государственных банков - Костин, Греф и Акимов - могут лично позвонить Путину в обход Набиуллиной, и именно из-за этого управленческого беспорядка у них образовался затор на рынке (ОФЗ). Его попытались устранить административным размещением специальных (ОФЗ) с плавающим купоном и сроком обращения до 2038 года. А это значит, что министерство финансов РФ потеряло возможность эффективно закрыть бюджетный дефицит из-за сложностей с привлечением средств. Им нужно было выполнить план по заимствованиям на 35 процентов и более, и они не смогли собрать с рынка ликвидности (хотя у них есть) даже в такой командно-административной системе, чтобы закрыть бюджетную дыру.

Поэтому прибегли к административным размещениям. А это очень серьезно, потому что это означает, что часть средств, которая сейчас поступает на рынок, скорее всего, имеет эмиссионную природу. И через монетарный фактор раскручивается инфляция, и ситуация ухудшается еще и тем, что в РФ исторически низкий уровень безработицы. В этом году безработица достигла уровня 2,3%, абсолютного рекорда с 1991 года - такого низкого уровня в суверенной России еще не было. Почему это произошло? Потому что сектор обороны через мобилизацию высасывает имеющиеся в РФ трудовые ресурсы, а новые, из Средней Азии и других из-за девальвации не хотят заезжать. К тому же, есть риск их мобилизации (и мы видим, что такое случается довольно часто, хотя граждан других стран силой загонять в армию не имеют права).

Из-за этих двух факторов - монетарного и низкой безработицы - у них появляется инфляция расходов. Ее базисом является печать рубля и то, что работодателям нужно повышать заработную плату. И обойти это невозможно.

Инфляция в России на 25 ноября достигла 8,6% в годовом измерении при целевом показателе 4%. Ожидается, что к концу года она достигнет 10-12%. Потому что инфляция разгоняется и так же, как и в любых диктаторских режимах Росстат подстроил методику так, чтобы показатели инфляции всегда были низкими. И если подсчитать ее по популярным продуктам среди населения, то этот показатель не 8,6%, а около 20. Отсюда, кстати, и вытекает учетная ставка в 21%.

Центробанк, повышая ставку, не может справиться с инфляцией. Высокая ставка держалась в течение нескольких месяцев, но на инфляцию же никак не повлияло. Сейчас они серьезно обеспокоены продовольственной безопасностью, потому что кроме сезонного роста цен на овощи, происходит рост стоимости сливочного масла. И забавно наблюдать, как первый вице-премьер, сын Николая Патрушева Дмитрий собирает специальное совещание, чтобы выяснить, какие цены на масло и как на них повлиять. В правительстве РФ даже есть соответствующий штаб, но цены продолжают расти. Например, за последний месяц цены на масло выросли на 8%, а с начала года - на 25%. То есть видно, что они не справятся с этой ситуацией, и даже прокурорские проверки расходов на заводах не помогают. То есть этот уровень инфляции россиянам не удается сдержать даже административно-командными методами.

Через инфляцию, государственный долг, налоги, сбор данных на уровне предприятий можно увидеть, что ситуация очень плохая. Текущая ситуация показывает, что их экономика не тянет войну. И в РФ, в отличие от Украины, нет внешней поддержки - у них нет на кого надеяться в помощи ресурсами.

Поэтому россияне пытались организовать визит миссии МВФ, но когда им сказали, что все равно не получат денег, то в РФ немного остыли по запуску западных специалистов к себе. Но бодрость, которую проявляет Путин с трибуны и депутаты, принимающие провальный бюджет, мягко говоря, искусственная. Потому что на самом деле предприятия реального сектора уже начинают вслух говорить, что Набиуллина не права, и демонстрировать собственную экономическую позицию. И я был удивлен, что возглавляет эту оппозицию глава оборонной компании "Ростех" Чемезов - именно он оказался наиболее недоволен высокой ставкой по кредитам.

Если посмотреть на реакцию россиян, то у них цена на потребительские кредиты выросли почти вдвое. Раньше ставка составляла около 20%, а теперь - где-то 35-40%. И это привело к увеличению количества дефолтов по этим кредитам. Пока это происходит на уровне населения, это просто вызывает недовольство. Но даже председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), господин Шохин, отмечал, что, по его расчетам, расходы бизнеса на кредиты за год войны выросли в 2,5 раза. Это очень серьезно.

Об этом не было принято говорить до того, как Центральный банк повысил ставку до 21%. Но когда стало понятно, что 21% - это не предел и не конечная станция "монетарного метро", началась паника. Эта паника проявилась в форме так называемой "итальянской забастовки", когда формально все работают, но фактически - никто ничего не делает.

Подобная "итальянская забастовка" началась около двух недель назад, когда крупные компании, олигархи и даже государственные корпорации открыто не протестовали против политики Набиулиной. Но синхронно в пресс-релизах и "Русала" Дерипаски, и компаний Потанина, Фридмана и даже АФК "Система" Евтушенкова, который ненавидел Украину и которому была выгодна война из-за производства радаров для ВС РФ, а также у государственной "Роснефти" начала появляться информация о финансовых трудностях за последние 9 месяцев. Например, АФК "Система" отчиталась об убытке в 2,9 миллиарда рублей за третий квартал, объяснив это ростом процентных расходов по кредитам.

Это демонстративное недовольство проблемами со ставками. Некоторые компании, включая "Роснефть", официально объявили о переносе инвестиционных проектов на 12-36 месяцев из-за высокой стоимости финансирования. Все это выглядит как "итальянская забастовка" бизнеса.

Войну, которую начал Путин, начинает критиковать его ближайшее окружение / kremlin.ru

Вопрос: будет ли это что-то большее? Сейчас критиковать власть решаются лишь отдельные представители системы, например, Чемезов. Это еще не демократия, но уже определенное проявление недовольства. В бизнес-кругах задают логичный вопрос: зачем была нужна эта война, и могла ли Россия обойтись без Крыма, Донбасса и части Луганской области?

Власть пытается держать контроль, но недовольство в стране растет. Путин боится объявлять мобилизацию, опасаясь внутреннего бунта - не только среди населения а-ля бунта Пугачева, но и среди олигархов, которые когда-то зарабатывали большие деньги, а сейчас стали изолированными и преследуемыми финансовой разведкой США, Израиля и ЕС.

Нам в этой ситуации нужно усиливать санкции, чтобы убытки России увеличивались. Санкции против логистики и цен на нефть должны действовать еще жестче. То есть чтобы мы не способствовали получению валюты из Евросоюза энергетическими компаниями. Я бы даже советовал рассмотреть временное перекрытие транзита газа с наступлением весны, а также остановку транзита нефти по трубопроводу "Дружба", чтобы "Лукойл" оказался в еще более сложной ситуации и сел на "сухой паек".

Тенденции, которые мы наблюдаем в конце года, через три месяца станут еще более выразительными. Основная цель санкционной политики - создание дополнительных катализаторов убытков для России. У меня нет сомнений, что бюджет, который они приняли, является фейковым, его придется пересматривать уже в феврале.

Но можно сделать им еще хуже, а это означает, что Россия может пойти на серьезные территориальные и дипломатические уступки, чтобы частично избавиться от санкций. Сейчас РФ находится в парадоксальной ситуации: политика сумасшедшего деда Путина загнала страну в тупик. Например, на Ямале открыли крупное нефтяное месторождение, но его ресурсы не нужны никому. Если в первом квартале экономика Китая остынет, уменьшатся объемы закупки газа и нефти, то даже фундаментальные показатели российских компаний, которые мы сейчас рассматриваем, упадут в разы.

Примерно две недели назад российские экономисты дискутировали о риске стагфляции (нулевого роста при высокой инфляции). Теперь они уже обсуждают возможность депрессии, похожей на великую депрессию в США в 1930-х годах. В таких условиях обсуждать бюджет выглядит смехотворно.

Если такая тенденция будет сохраняться, то чего в практической плоскости стоит ждать? И если говорить о продолжении войны и, собственно, финансировании этой войны, то как скоро российские ресурсы начнут уменьшаться?

Знаете, этот вопрос мне задают очень часто. Даже в не публичной плоскости посчитать запас прочности невозможно, потому что за время правления Путина с 2000 года из России нелегально вывезли 1 триллион долларов США. Это расчеты и мои, и группы экономистов, которые работают при Европейском Союзе.

В РФ очень много средств накоплено на Кипре и в основных оффшорных зонах. Эти средства нужно разыскивать и отслеживать. К сожалению, есть случаи, когда, например, ловят банк, через который за последние пять лет провели 250 млрд долларов, и его штрафуют в ЕС или США только на 180-185 млн. То есть такие непропорциональные меры, когда пропускают огромные суммы, а потом штрафы оказываются символическими, нужно пересматривать.

Нужно искать резервы РФ, и тогда можно будет ответить, сколько им осталось. Например, если анализировать риторику американского генералитета, вероятно связанного с ЦРУ, то они указывают, что война обходится России в 130 млрд долларов в год. Но я думаю, что эти расходы не учитывают расходы на параллельный импорт, контрабанду и тому подобное. Это чисто прямые военные расходы на войну в Украине, и они очень большие.

Украине и партнерам стоит пересмотреть санкционную политику в отношении РФ / УНИАН

У них пока что есть резервы. Они могут находиться в ситуации, когда экономика уже "задыхается", но они продолжают тратить то, что накопили ранее. Поэтому для расчета запаса прочности я бы делал ставку не на бухгалтерию, а на их настроения. Если, например, "Ростех" уже начинает митинговать и бегать по Москве, то это показательно. Казалось бы, это самый большой бенефициар войны, но оказывается, что нет. Из-за роста ставок их предприятия становятся убыточными. Инфляция растет, не хватает рабочих, чтобы закрыть мобилизационные потребности. Из-за этого расходы на оплату труда растут, а цены, утвержденные Минобороны в начале 2024 года, не меняются. Если они не выполняют оборонный заказ, то им грозит уголовная ответственность.

В последнее время они пытаются избежать этого, но реальные экономические данные свидетельствуют о другом. Например, падение ипотеки на 31% с начала года означает риск банкротства крупных девелоперов. А что такое банкротство строителей? Мы знаем по ситуации в Украине, что появление такого риска вызывает значительное беспокойство населения.

Даже если население не готово протестовать по политическим мотивам, экономические мотивы могут стать решающими. Многие аналитики еще в начале войны считали, что забастовки в России из-за "холодильника" невозможны. Но сейчас ситуация меняется. В российском обществе остро обсуждают рост кредитных ставок с 20% до 40%, и это - серьезный сигнал о том, что все-таки "холодильник" имеет значение.

Бедные регионы, особенно Кавказ и депрессивные области, такие как оккупированный Крым или Чечня, первыми почувствуют на себе экономические трудности. Питер и Москва более обеспечены, а вот для бедных регионов, особенно Кавказа, где люди не привыкли молчать, это вопрос выживания.

Российские оппозиционные экономисты оценивают ситуацию по-разному: кто-то дает месяц, кто-то два, кто-то три. Я думаю, что монетарно-инфляционная спираль, которая сейчас их накрывает, продлится около полугода. Начиная с конца ноября, они чувствуют влияние ставки 21%.

В 2022 году Набиуллиной удалось предотвратить это - тогда резко повысили ставку, а потом срочно ее опустили. Однако сейчас это вряд ли повторится, поскольку фундаментальные показатели у них очень плохие. Если анализировать ситуацию, то видно, что экономика в критическом состоянии. Из-за этого ставка останется на высоком уровне надолго.

Это означает, что есть реальный риск трансформации процентного риска в кредитный. Корпорации Евтушенко или тот же "Ростех", которые уже воют из-за увеличения процентных расходов будут частично банкротиться, что уменьшит поступления налогов и вызовет спад экономики.

Когда налогов не будет хватать, правительство РФ попытается занимать деньги. У них есть некоторый запас прочности благодаря высоким ставкам ОФЗ еще повышать ставку заимствований через ОФЗ до 25%, привлекать под бешеные проценты средства в бюджет, а потом печатать деньги и выходить на гиперинфляцию 100-200%. Такой себе турецко-аргентинский сценарий. К этому все идет, а из-за отсутствия внешней поддержки интервенциями ситуацию не удастся стабилизировать. По моему мнению, в течение шести месяцев, начиная с декабря, экономическая ситуация у них значительно ухудшится. Ориентировочно в апреле или даже в конце мая мы можем увидеть реальные последствия.

Если санкции будут усилены в период потепления и сконцентрируем их, этот процесс может ускориться, и в апреле-мае можем нанести серьезный удар по экономике РФ. Тогда мы увидим не просто разговоры, а конкретные действия, беспорядок в системе государственных финансов. Возможны задержки выплат зарплат в бюджетной сфере, включая военных и врачей. В 2022 году они частично сталкивались с подобными проблемами, но сейчас у них нет резервов, которые были раньше.

То есть протесты на этом фоне весной вполне вероятны?

Да. В украинском обществе сейчас также много негативных настроений относительно заключения мирового соглашения с РФ, но я бы все же рекомендовал потянуть с этим вопросом, потому что экономические анализы РФ очень плохие, а их бюджет абсолютно фиктивный. Настоящую температуру на рынке демонстрирует курс рубля и ставка Центрального банка, оба индикатора четко демонстрируют негативные тренды. Если до 20 декабря ставка поднимется до 25%, это тоже будет подтверждением критической ситуации.

Набиуллина и Силуанов продолжают создавать условия для концентрации ликвидности в оборонном секторе, но все их действия имеют срок действия - два, три максимум четыре месяца. После этого ресурсы будут израсходованы, и ситуация станет еще хуже.

Специфика военной экономики заключается в высоких затратах без экономической отдачи. Продукция, такая как танки или артиллерия, быстро уничтожается, и экономического эффекта от этого нет. Наоборот, война создает дополнительную нагрузку из-за необходимости поддержки раненых и социального обеспечения.

Это приводит к истощению экономики, причем очень существенному. Украина могла бы оказаться в подобной ситуации еще год назад, если бы не поддержка партнеров с Запада, Японии и Южной Кореи. Противник имел больший запас прочности, но сейчас все показатели как на макро-, так и на микроуровне свидетельствуют, что РФ проигрывают экономически.

Нужно дожать их дальше, чтобы россияне, возможно, пошли на дипломатические территориальные уступки не из-за того, что что-то происходит на линии фронта, а из-за того, что у них, например, в Чите, Владивостоке или где-то на Камчатке не будет чего есть завтра.

Это реальные проблемы, развитие которых нам нужно ускорять. Если мы хотим быстрее закончить войну с нашей победой, следует перенастроить систему санкций, искать их оффшорные фонды и добиваться, чтобы арестованные активы были конфискованы и переданы Украине. То есть нужно активнее проводить украинскую экономическую политику, в частности в санкционной сфере.

Кто такой Виталий Шапран Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик. В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ. В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ. С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

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