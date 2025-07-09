Настоящий магнит для нищеты и несчастий: что нужно немедленно выбросить из дома

В украинской культуре есть множество примет, которые связаны с цветами.

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Что притягивает нищету и несчастье в дом / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

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Можно ли держать в доме засушенные цветы

Что об этом говорят приметы

Эзотерики убеждены, что каждое растение имеет свою энергетику, которая может влиять на жизнь человека. Что важно, не всегда эта энергетика является положительной.

Главред решил разобраться, какие растения могут притянуть в дом несчастье.

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Какие цветы нельзя держать в доме

Многие хотят сохранить как можно дольше подаренный букет, поэтому засушивают цветы, но делать так эзотерики не советуют.

Согласно приметам не стоит покупать сухие цветы даже в качестве декора, также нельзя хранить в сухом виде те растения, которые вы собрали самостоятельно.

В частности, древние украинские и славянские приметы утверждают, что хранение сухоцветов дома может привести к беде. Поверья утверждают, что такие растения притягивают в дом мертвую энергетику - они ассоциируются с упадком природы, и вроде бы даже могут "высасывать" силы из того, что окажется рядом.

Когда-то люди верили, что из-за таких цветов человек может заболеть, стать вялым и грустным без причины.

Кроме того, с сушеными цветами в доме связывают финансовое положение - вроде бы сухие букеты приносят бедность, и чем дольше они стоят в доме, тем больше денег будет "высыхать" из кошелька.

Если вы интересуетесь приметами, советуем прочитать материал о том, что обязательно нужно выбросить, чтобы вернуть благополучие.

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