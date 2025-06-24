Если увидели, то обходите стороной: названы 5 ядовитых растений Украины

В парках и лесах Украины встречаются опасные растения, при контакте с которыми можно нанести вред своему здоровью.

https://glavred.info/life/esli-uvideli-to-obhodite-storonoy-nazvany-5-yadovityh-rasteniy-ukrainy-10675820.html Ссылка скопирована

Опасные растения Украины / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Вы узнаете:

Какие ядовитые растения растут в Украине

Чем они опасны

В Украине сезон пикников в самом разгаре. Довольно часто во время отдыха на природе можно заметить растения, которые, на первый взгляд, кажутся безопасными и красивыми. Однако как говорят в народе: "Не все то золото, что блестит". Главред выяснил, какие опасные растения растут в Украине.

Автор YouTube-канала "Характерник" обнародовал список из 5 растений, к которым лучше не приближаться.

видео дня

Борщевик Сосновского

Борщевик Сосновского - растение, которое чем-то напоминает укроп. Он вырастает достаточно высоким и красивым, однако очень опасен. Растение может вызвать сильные ожоги кожи, особенно на солнце. Реакция может возникнуть в течение 24 часов после контакта с растением, а пик чувствительности наблюдается в течение 3 дней после его воздействия.

Борщевик Сосновского / фото: Википедия

Белена черная

Белена черная - растение, которое похоже на лесную орхидею и вырастает до полутора метров в высоту. Обычно растет возле дорог или жилых домов, на полях. Пик цветения приходится на июнь-июль. Сами же семена созревают в июле-августе.

Белена довольно опасна для людей, особенно во время цветения. Отравиться этим растением можно, попробовав семена или молодые ростки. Признаки отравления появляются уже через 10-20 минут: пересыхает во рту, начинается хрипота, краснеет кожа, увеличиваются зрачки. При сложных случаях у человека могут появиться галлюцинации или же головокружение в голове.

При этом, автор канала отмечает, что растение используют в лекарственных разработках.

Белена черная / фото: Википедия

Цикута ядовитая или веха

В основном растение растет у рек, чем-то напоминает морковь с зонтиком из белых и мелких цветочков.

Веха ядовита полностью, а особенно корень растения. Если цикута попала в желудок, в течение 20 минут проявляются первые признаки отравления. Также возможны сильные боли в животе.

Веха / фото: Википедия

Наперсник пурпурный

Автор предостерегает, что растение очень ядовитое.

"Употребление даже двух листьев может вызвать смертельное отравление", - предупреждает мужчина.

Растение выглядит очень даже красиво, его стебель покрыт цветными цветами, к которым так и хочется подойти. Также цветы могут иметь различные крапинки и пятна.

Хотя растение и принято считать ядовитым, наперстянку используют для изготовления лекарственных препаратов.

Наперстянка пурпурная / фото: Википедия

Аконит

Растет обычно на берегах рек, горных лугах и даже у дорог. Имеет округлые листья и цветы темно-синего или фиолетового цвета. Растет все лето.

Аконит содержит ядовитый алкалоид - аконитин, который при контакте с кожей вызывает зуд, а если он попадет в ротовую полость, то вызывает боль и ожоги. Поэтому важно быть очень осторожными.

"Раньше растение использовали для отравления стрел, а сейчас в медицине", - рассказывает автор канала.

Аконит / фото:Википедия

Другие новости:

Что известно о канале Характерник на YouTube? Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред