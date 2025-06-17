Стоят безумно дорого: в Украине растут одни из самых дорогих грибов в мире

Вы узнаете:
- Где растут сморчки
- В какое время года можно найти деликатесные грибы
В украинских лесах растут грибы, которые по стоимости уступают только трюфелям. Они имеют не совсем привлекательный вид, зато славятся своим насыщенным вкусом и ароматом. Главред выяснил, что это за грибы и где их искать.
Автор YouTube-канала "Характерник" рассказал, что эти деликатесные грибы появляются в Украине весной первыми. Их называют сморчками. В Украине этот вид грибов можно найти уже с середины апреля, а пик сезона длится до конца мая.
Где растут сморчки
Их ищут на опушках лесов, во влажных низинах, оврагах и лесных полянах. Сморчки любят влажную почву, поэтому часто появляются именно после дождя. Кроме того, грибы можно найти в местах, где были пожары - сожженная почва стимулирует их рост.
Автор канала говорит, что сморчки достаточно быстро растут, но и внезапно исчезают, поэтому надо внимательно следить за погодой.
Несмотря на то, что сморчки условно съедобные грибы, они являются настоящим деликатесом, а по цене уступают только трюфелям. Яркий грибной аромат сморчков раскрывается во время жарки или тушения.
При этом автор канала предостерегает, что в лесу можно встретить ядовитые грибы, которые очень похожи на сморчки.
"Строчки могут быть ядовитыми. Главное отличие - это то, что у строчков шляпка как бы "мозговатая" и срастается с ножкой", - объяснил мужчина.
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Что известно о канале Характерник на YouTube?
Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
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