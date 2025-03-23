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Большинство заблуждается: нужно ли чистить грибы перед приготовлением

Юрий Берендий
23 марта 2025, 16:12
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Грибы - это не только вкусный продукт, но и экологически чистый ингредиент, однако неправильное хранение и приготовление могут снизить их питательную ценность.
Большинство заблуждается: нужно ли чистить грибы перед приготовлением
Нужно ли чистить грибы перед приготовлением - как правильно готовить грибы / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Как очистить грибы
  • Как правильно мыть грибы шампиньоны
  • Почему нельзя мыть шампиньоны

Грибы - это суперпродукт с низким содержанием калорий, натрия и жиров, но в то же время богатый селеном, витамином D, антиоксидантами и клетчаткой.

Однако многие допускают ошибки, которые снижают их пользу. Основатель Urban Farm-It и автор книги "Выращивание грибов в домашних условиях" Элиот Уэбб поделился советами по хранению и приготовлению грибов, чтобы максимально сохранить их ценность, сообщает Express.

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Главред выяснил, как правильно жарить грибы.

Как правильно хранить свежие грибы

"Грибы следует хранить в бумажном пакете в холодильнике, а не в пластиковой упаковке. Это обеспечивает циркуляцию воздуха, предотвращая их скользкость", - отметил он.

Нужно ли мыть грибы перед приготовлением

В частности, неправильное мытье может сократить срок годности грибов.

"Грибы очень хорошо поглощают влагу и впитывают в себя слишком много влаги, если мыть их под проточной водой. Вместо этого слегка счистите грязь сухой тряпкой или мягкой щеткой, чтобы сохранить их текстуру", - объясняет он.

Нужно ли чистить грибы перед приготовлением - нужно ли отрезать ножку грибов

Также эксперт не рекомендует очищать их перед приготовлением, ведь значительная часть аромата содержится в кожуре и ножке.

"Их (ножки - ред.) можно мелко нарезать и использовать в соусах, бульонах или фаршировочных смесях, а не выбрасывать", - сказал эксперт.

На каком огне жарить грибы - как правильно жарить грибы

Еще одна распространенная ошибка - приготовление грибов на медленном огне или в слишком плотном слое.

"Грибы следует готовить на среднем или сильном огне, чтобы способствовать карамелизации. Если готовить их слишком медленно, они будут выделять воду и пар вместо того, чтобы развивать глубокий вкус", - советует Элиот.

Вебб объясняет, что грибы нуждаются в пространстве на сковородке для правильной карамелизации. Если они лежат слишком плотно, начинают тушиться из-за выделения влаги.

Чем полезны грибы

Помимо пищевой ценности, грибы являются экологически чистым продуктом: они требуют минимум воды и почвы для выращивания, а их полное использование помогает сократить пищевые отходы. Эксперт призывает чаще включать грибы в рацион, ведь они являются прекрасным источником растительного белка.

"Грибы прекрасно сочетаются с любыми блюдами - от завтраков до сытных рагу, картофеля фри и даже пиццы. Эксперименты с различными видами грибов могут открыть новые кулинарные возможности", - резюмировал он.

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