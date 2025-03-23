Большинство заблуждается: нужно ли чистить грибы перед приготовлением

О чем идет речь в материале:
- Как очистить грибы
- Как правильно мыть грибы шампиньоны
- Почему нельзя мыть шампиньоны
Грибы - это суперпродукт с низким содержанием калорий, натрия и жиров, но в то же время богатый селеном, витамином D, антиоксидантами и клетчаткой.
Однако многие допускают ошибки, которые снижают их пользу. Основатель Urban Farm-It и автор книги "Выращивание грибов в домашних условиях" Элиот Уэбб поделился советами по хранению и приготовлению грибов, чтобы максимально сохранить их ценность, сообщает Express.
Главред выяснил, как правильно жарить грибы.
Как правильно хранить свежие грибы
"Грибы следует хранить в бумажном пакете в холодильнике, а не в пластиковой упаковке. Это обеспечивает циркуляцию воздуха, предотвращая их скользкость", - отметил он.
Нужно ли мыть грибы перед приготовлением
В частности, неправильное мытье может сократить срок годности грибов.
"Грибы очень хорошо поглощают влагу и впитывают в себя слишком много влаги, если мыть их под проточной водой. Вместо этого слегка счистите грязь сухой тряпкой или мягкой щеткой, чтобы сохранить их текстуру", - объясняет он.
Нужно ли чистить грибы перед приготовлением - нужно ли отрезать ножку грибов
Также эксперт не рекомендует очищать их перед приготовлением, ведь значительная часть аромата содержится в кожуре и ножке.
"Их (ножки - ред.) можно мелко нарезать и использовать в соусах, бульонах или фаршировочных смесях, а не выбрасывать", - сказал эксперт.
На каком огне жарить грибы - как правильно жарить грибы
Еще одна распространенная ошибка - приготовление грибов на медленном огне или в слишком плотном слое.
"Грибы следует готовить на среднем или сильном огне, чтобы способствовать карамелизации. Если готовить их слишком медленно, они будут выделять воду и пар вместо того, чтобы развивать глубокий вкус", - советует Элиот.
Вебб объясняет, что грибы нуждаются в пространстве на сковородке для правильной карамелизации. Если они лежат слишком плотно, начинают тушиться из-за выделения влаги.
Чем полезны грибы
Помимо пищевой ценности, грибы являются экологически чистым продуктом: они требуют минимум воды и почвы для выращивания, а их полное использование помогает сократить пищевые отходы. Эксперт призывает чаще включать грибы в рацион, ведь они являются прекрасным источником растительного белка.
"Грибы прекрасно сочетаются с любыми блюдами - от завтраков до сытных рагу, картофеля фри и даже пиццы. Эксперименты с различными видами грибов могут открыть новые кулинарные возможности", - резюмировал он.
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