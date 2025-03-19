Эксперты советуют есть один популярный продукт, чтобы улучшить качество сна

Вы узнаете:
- Что нужно съесть, чтобы хорошо спать
- Что помогает хорошему сну
- Почему от шоколада хочется спать
Шоколад не только вкусный, но и может способствовать лучшему сну, если выбирать правильный вид и употреблять его в умеренных количествах. По данным экспертов Motion Nutrition, одна плитка тёмного шоколада содержит 64 мг магния - минерала, играющего ключевую роль в регуляции сна.
Это обеспечивает 21% суточной нормы магния для мужчин и 24% для женщин. Регулярное потребление темного шоколада в рамках сбалансированного рациона способствует поддержанию оптимального уровня магния, что помогает быстрее засыпать, сообщает Express.
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Как шоколад влияет на сон - почему шоколад помогает заснуть
Магний необходим для нормального сна, а его дефицит может приводить к бессоннице. По рекомендациям NHS, мужчинам следует потреблять 300 мг магния в день, а женщинам - 270 мг. Однако многие люди не достигают этой нормы, что негативно влияет на качество сна.
Кроме этого, магний помогает снижать уровень кортизола - гормона стресса, который препятствует расслаблению, а также стимулирует выработку мелатонина - гормона, регулирующего биологические ритмы.
Дополнительно магний влияет на нейромедиаторы нервной системы, в частности гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), обладающую успокаивающим эффектом. Он также способствует расслаблению мышц и снижению активности нейронов в мозге, что облегчает процесс засыпания.
Однако эксперт Motion Nutrition Адам Хатчин подчеркивает, что даже темный шоколад следует потреблять в меру.
"Несмотря на то, что темный шоколад может быть чрезвычайно полезным для улучшения сна, важно помнить, что его следует употреблять в умеренных количествах. Темный шоколад содержит много калорий, насыщенных жиров и сахара, которые могут быть вредными, если употреблять его в больших количествах", - резюмировал он.
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