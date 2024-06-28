Что нужно для того, чтобы делать шоколад и побаловать потом рот сладостями

Что нужно для того, чтобы делать шоколад?
Для производства шоколада требуется несколько основных ингредиентов и процессов, сообщает проект How It's Made.
- Какао-бобы. Основной ингредиент шоколада. Какао-бобы собирают, ферментируют, сушат и обжаривают.
- Сахар. Для сладости шоколада.
- Молоко (при необходимости). Для молочного шоколада.
- Масло какао (какао-масло). Для текстуры и консистенции шоколада.
- Эмульгаторы и стабилизаторы (при необходимости): Для поддержания структуры шоколада.
Процесс приготовления шоколада включает в себя множество этапов - смешивание и перемалывание какао-бобов с другими ингредиентами, конширование (продолжительное перемешивание и нагревание для достижения нужной текстуры), отдых и застывание.
Какое масло добавляют в шоколад?
В шоколад обычно добавляют какао-масло. Это натуральный жир, извлекаемый из какао-бобов, который придает шоколаду гладкую текстуру и помогает ему плавиться во рту. Какао-масло также играет важную роль в процессе кристаллизации шоколада, что обеспечивает его блеск и хруст при разламывании.
Что можно использовать вместо какао масла?
Вместо какао-масла иногда используют заменители, особенно в более дешевых или специализированных продуктах.
Эти заменители могут включать:
- Пальмовое масло. Часто используется из-за своей низкой стоимости и доступности.
- Кокосовое масло. Обладает хорошими плавящимися свойствами и может придавать шоколаду легкий кокосовый вкус.
- Масло ши. Имеет схожие с какао-маслом свойства и иногда используется в кондитерской промышленности.
- Саломас. Гидрогенизированные растительные масла, которые часто применяются в промышленности.
- Соевое масло. Используется в некоторых заменителях, но может влиять на вкус.
Заменители какао-масла часто используются в шоколадных продуктах, которые не могут называться настоящим шоколадом согласно стандартам некоторых стран, и они могут изменять вкус и текстуру конечного продукта.
Что такое How It's Made?
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