Что нужно для того, чтобы делать шоколад и побаловать потом рот сладостями

"Как сделать твердый шоколад в домашних условиях?" - этим вопросос наверняка периодически задаются сладкоежки. Главред детально отвечает на него.

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Что нужно для шоколада? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Что нужно для того, чтобы делать шоколад?

Для производства шоколада требуется несколько основных ингредиентов и процессов, сообщает проект How It's Made.

Какао-бобы. Основной ингредиент шоколада. Какао-бобы собирают, ферментируют, сушат и обжаривают.

Сахар. Для сладости шоколада.

Молоко (при необходимости). Для молочного шоколада.

Масло какао (какао-масло). Для текстуры и консистенции шоколада.

Эмульгаторы и стабилизаторы (при необходимости): Для поддержания структуры шоколада.

Процесс приготовления шоколада включает в себя множество этапов - смешивание и перемалывание какао-бобов с другими ингредиентами, конширование (продолжительное перемешивание и нагревание для достижения нужной текстуры), отдых и застывание.

Какое масло добавляют в шоколад?

В шоколад обычно добавляют какао-масло. Это натуральный жир, извлекаемый из какао-бобов, который придает шоколаду гладкую текстуру и помогает ему плавиться во рту. Какао-масло также играет важную роль в процессе кристаллизации шоколада, что обеспечивает его блеск и хруст при разламывании.

Что можно использовать вместо какао масла?

Вместо какао-масла иногда используют заменители, особенно в более дешевых или специализированных продуктах.

Эти заменители могут включать:

Пальмовое масло. Часто используется из-за своей низкой стоимости и доступности.

Кокосовое масло. Обладает хорошими плавящимися свойствами и может придавать шоколаду легкий кокосовый вкус.

Масло ши. Имеет схожие с какао-маслом свойства и иногда используется в кондитерской промышленности.

Саломас. Гидрогенизированные растительные масла, которые часто применяются в промышленности.

Соевое масло. Используется в некоторых заменителях, но может влиять на вкус.

Заменители какао-масла часто используются в шоколадных продуктах, которые не могут называться настоящим шоколадом согласно стандартам некоторых стран, и они могут изменять вкус и текстуру конечного продукта.

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