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Сахар не нужен: швейцарские ученые разработали новый вид шоколада - вкус удивит

Мария Николишин
1 июня 2024, 02:15
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Полученный шоколад содержит на 20% больше клетчатки и на 30% меньше насыщенных жиров, чем среднестатистический европейский черный шоколад.
Сахар не нужен: швейцарские ученые разработали новый вид шоколада - вкус удивит
Швейцарские ученые изобрели новый вид шоколада / коллаж: Главред, фото: pixabay

Швейцарские ученые изобрели совершенно новый вид шоколада, который изготовлен из "какао-желе". В новом рецепте используется больше какао-бобов, что делает его более здоровым и экологически чистым, сообщает New Atlas.

Стоит подчеркнуть, что обычно шоколад изготавливается из какао-бобов, смешанных с небольшим количеством мякоти, которая удерживает их в центре плода. Затем эту какао-массу смешивают с сахаром, сухим молоком и другими ингредиентами, в зависимости от того, насколько темным является шоколад. Но, конечно, добавление большого количества сахара означает, что шоколад не является особенно здоровой закуской, а экологические и экономические проблемы указывают на то, что мы можем столкнуться с глобальным дефицитом шоколада.

Однако, новый рецепт шоколада от исследователей из Швейцарской высшей технической школы Цюриха потенциально может решить эти проблемы. Ключевым моментом является использование большего количества материалов из какао-бобов, которые обычно выбрасываются, включая большую часть мякоти, а также внутреннюю оболочку шелухи. Все это смешивается для получения так называемого "какао-желе", которое является настолько сладким, что может заменить сахарную пудру в большинстве рецептов шоколада.

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Чтобы найти правильную концентрацию, понадобилось много проб и ошибок. В конце концов, команда остановилась на рецептуре, которая может содержать до 20% какао-желе, что по результатам слепых дегустаций, проведенных с группой квалифицированных экспертов, имеет хороший вкус, подобный существующему черному шоколаду.

Полученный шоколад также содержал на 20% больше клетчатки и на 30% меньше насыщенных жиров, чем среднестатистический европейский черный шоколад. Это может привести к тому, что шоколад станет менее вредным для здоровья.

Однако, прежде чем желейный шоколад из какао-плодов попадет на полки супермаркетов, необходимы инфраструктурные изменения, чтобы производители шоколада имели возможность интегрировать его в свои рабочие процессы.

Что известно о шоколаде?

Шоколад - класс продуктов питания, преимущественно кондитерских изделий, изготавливаемых с использованием плодов какао. Шоколад богат алкалоидами, такими как теобромин и фенетиламин, которые определяют его физиологическое действие на организм человека. В частности шоколад влияет на уровень серотонина, а по некоторым данным, он может снижать кровяное давление. Черный шоколад, самый богатый на продукты какао, сейчас активно рекламируется как источник антиоксидантов, которые могут положительно влиять на здоровье, пишет Википедия .

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