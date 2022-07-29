Переполох со сладостями: как вывести пятна от шоколада с одежды

Миллионы людей любят кушать сладкое, но при этом не отличаются особым проворством. И пачкают одежду шоколадом. Главред собрал советы, как это все отчистить.
Все сладкоежки обязательно должны знать, как удалить пятна от шоколада кофе или какао с одежды. Как говорят, знающие люди такие пятна вывести несложно ‒ если соблюдать предельно простые правила.
Как удалить пятна шоколада с одежды - подготовка
- никак не нужно позволять следам впитываться очень и очень глубоко. Чем раньше человек попытается от них избавиться, тем меньше шансов на то, что грязную одежду нужно выбрасывать;
- первая попавшаяся под руку тряпка никак не подойдет ‒ заставит шоколад лишь еще глубже въесться в ткань;
- обрабатывать вещи от шоколадных пятен лучше с изнанки ‒ иначе шоколадный след может расползтись;
- перед тем, как отстирывать шоколад с одежды, нужно испытывать выбранное средство на части ткани, которая не видна стороннему наблюдателю.
Как вывести пятна от шоколада с белой ткани
- Неконцентрированный раствор борной кислоты. На стакан воды понадобится 10 мл кислоты. Обработайте раствором загрязнения.
- Молоко комнатной температуры. Его нужно просто нанести на проблемный участок и подождать 15 минут. По истечении указанного времени аккуратно убрать остатки молока мягкой стороной губки, а затем повторите процедуру.
- Смесь соды, средства для мытья посуды и нашатырного спирта. Возьмите 100 миллилитров нашатыря, насыпьте к нему 140 грамм соды, добавьте столовую ложку геля для мытья посуды. В полученную смесь влейте 50 миллилитров воды. Теперь наливаем средство на изнаночную сторону изделия, а с лицевой подкладываем салфетку. И ждать ровно десять минут.
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Как вывести пятно от шоколада с цветной ткани
- Если пятна от шоколада появились на цветной ткани, то, понятное дело, что всяческие отбеливающие средства, кислоты и едкие щелочи под категорическим запретом. Можно пятна отстирывать загрязнение подогретым до 40 -50 градусов раствором глицерина. Его наносят аккуратно, оставляют на пять минут, а потом растирают, не размазывая по чистой ткани.
- Смесь глицерина с нашатырем также неплохо избавляет от шоколадных следов. Для этого берут глицерин и воду поровну, на 300-400 миллилитров смеси добавляя одну чайную ложку нашатыря. Затем загрязненную ткань предварительно замачивают, а раствор потом наносят на увлажненное пятно. Дают смеси "поработать", а затем ‒ натирают губкой и прополаскивают прохладной водой.
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Автор: Егор Бунин