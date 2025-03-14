Что полезнее для здоровья - чай или кофе, ответ удивит многих

Чай и кофе - это два самых популярных напитка в мире, которые не только бодрят, но и влияют на здоровье, эксперты выяснили, какой из них более полезен.

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Что лучше для организма чай или кофе - ответ удивит многих / Коллаж Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

Что лучше для организма: чай или кофе

Какой напиток лучше пить с утра

Сколько кофеина можно пить в день

Чай и кофе - два самых популярных напитка в мире, которые имеют своих сторонников и противников. Одни считают, что кофе дарит энергию и повышает производительность, тогда как другие убеждены в успокаивающих свойствах чая. Но что же действительно полезнее для здоровья? Эксперты BBC провели анализ и рассказали о преимуществах и недостатках обоих напитков.

Главред выяснил, лучше ли пить кофе, чем чай.

Кофе или чай: что бодрит лучше - можно ли пить чай вместо кофе

По словам экспертов, уровень кофеина в кофе и чае существенно отличается.

"В стандартной чашке заваренного кофе примерно вдвое больше кофеина, чем в черном чае", - говорится в видео BBC. Именно кофеин является ключевым фактором, повышающим внимание, улучшает реакцию и добавляет энергии.

Однако чрезмерное употребление кофе может иметь и обратный эффект.

"Большое количество кофеина может вызвать нервозность, бессонницу и учащенное сердцебиение", - предупреждают эксперты.

Смотрите видео о том, что больше возбуждает чай или кофе:

В отличие от кофе, чай содержит L-теанин - вещество, которое помогает сбалансировать действие кофеина.

"L-теанин может уменьшить уровень тревожности и улучшить концентрацию, сохраняя при этом эффект бодрости", - объясняют в BBC.

Чай мягче для желудка, чем кофе - что полезнее пить чай или кофе

И чай, и кофе содержат полифенолы - мощные антиоксиданты, которые способствуют здоровому пищеварению.

"Полифенолы активизируют полезные микроорганизмы в кишечнике, поддерживая микрофлору", - отмечают эксперты.

При этом концентрация этих соединений в напитках различается.

"В кофе полифенолов почти вдвое больше, чем в зеленом чае, а в зеленом чае их больше, чем в черном", - говорят специалисты.

Это означает, что кофе может иметь более мощный антиоксидантный эффект, однако зеленый чай также остается очень полезным напитком.

Сколько кофеина можно потреблять в день

По официальным данным Минздрава, безопасной дозой считается до 400 мг кофеина в день, что соответствует четырем порциям кофе. Кроме того, эксперты Минздрава рекомендуют учитывать не только количество чашек, но и объем молотого кофе, использованного для приготовления напитка.

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Что известно о BBC? Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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