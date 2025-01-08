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Почему никогда нельзя бросать лимон в горячий чай: простое объяснение

Юрий Берендий
8 января 2025, 04:08
184
Добавление лимона в горячий чай кажется полезной привычкой, но эксперты объясняют, почему это может уничтожить ценные витамины и уменьшить пользу напитка.
Почему никогда нельзя бросать лимон в горячий чай: простое объяснение
Почему нельзя бросать лимон в горячий чай - как пить чай с лимоном / Коллаж Главред, фото: pexels, УНИАН

Вы узнаете:

  • Почему полезно пить чай с лимоном
  • Что будет, если бросить лимон в горячий чай

Лимонный чай давно стал популярным напитком среди поклонников здорового образа жизни. Добавление лимона в чай считается полезным из-за содержания витамина С в этом фрукте. Однако эксперты предостерегают, что высокая температура напитка может уничтожить ценные вещества, в частности аскорбиновую кислоту. Популярный YouTube блогер и доктор Эрик Берг в видео на собственном канале "Dr. Eric Berg DC" объяснил, как правильно пить чай с лимоном.

Главред выяснил, что происходит с лимоном в горячем чае.

При какой температуре лимон теряет свои свойства - как пить чай с лимоном, чтобы был полезным

Лимон содержит около 40 мг витамина С на 100 г, что является отличным источником этого важного элемента. Однако, как отмечает доктор Эрик Берг существует важное условие относительно того, как правильно употреблять лимон, чтобы он был полезным.

"Витамин С очень чувствителен к нагреванию и начинает разрушаться уже при температуре 30°C. При 60°C структура витамина подвергается значительным повреждениям, а при 190°C от него практически ничего не остается", - отмечает он.

Смотрите видео о том, полезен ли горячий чай с лимоном:

Кроме витамина С, высокие температуры также негативно влияют на витамины группы В, такие как B1 и B5. Это еще один аргумент в пользу потребления сырых продуктов.

Эрик Берг рекомендует дать чаю остыть перед добавлением лимона, чтобы сохранить все полезные свойства.

Фуд-блогер Наталья Мазурик в своей заметке в Instagram подтверждает, что добавление лимона в горячие напитки лишает кислый фрукт его главной ценности - витамина С.

"Чтобы сохранить полезные вещества, лучше есть лимон сырым, не заливая его теплой или горячей водой", - советует она.

Эксперт по питанию приводит пример: "В 100 граммах лимона содержится 40 мг витамина С. После замачивания его в кипятке на 5 минут остается лишь 1,31 мг этого витамина".

Кто такая Наталья Мазурик

Наталья Мазурик - эксперт по еде, фуд-блогер из Хмельницкого. В своем личном блоге рассказывает о здоровом питании детей и взрослых.

Можно ли добавлять лимонный сок в чай

Другим важным моментом, по словам врача, является пастеризованный лимонный сок, который часто продают в магазинах.

"Пастеризация разрушает натуральный витамин С, оставляя только синтетическую аскорбиновую кислоту, которая не имеет такого же эффекта. Поэтому, если вы хотите получить максимальную пользу, используйте свежий лимон", - отмечает Эрик Берг.

Почему полезно добавлять лимон в чай

Несмотря на разрушение витамина С, лимон все же приносит пользу. Лимонная кислота, которая сохраняется даже при нагревании, помогает защитить ценные фитонутриенты, такие как катехины.

"Катехины - это антиоксиданты, содержащиеся в чае. Лимонная кислота сохраняет до 80% этих фитонутриентов, которые обычно разрушаются во время пищеварения", - объясняет Эрик Берг.

Для чего пьют чай с лимоном - что дает добавление лимона в чай

Если вы хотите сохранить витамин С в лимоне, придерживайтесь нескольких простых правил. Сначала дайте чаю остыть до температуры ниже 60 градусов, а только потом добавляйте лимон. Кроме того, можно наслаждаться лимоном отдельно от чая.

"Съев кусочек свежего лимона, вы получите все его полезные свойства в полной мере", - отмечает Мазурик.

Как правильно употреблять лимон - как правильно пить чай с лимоном

Чтобы сохранить максимальную пользу:

  • Дайте чаю остыть. Добавьте лимон в теплый, а не горячий чай.
  • Ешьте лимон отдельно.
  • Употребляйте свежие овощи и фрукты. Это позволит получить натуральный витамин С без потерь.

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Что известно о YouTube канале "Dr. Eric Berg DC"

"Dr. Eric Berg DC" - это популярный YouTube-канал, созданный доктором Эриком Бергом, который специализируется на диетологии, кето-диете и здоровом образе жизни. Канал имеет более 10 миллионов подписчиков и миллиарды просмотров, что делает его одним из ведущих источников информации в сфере питания и медицинского самосовершенствования. Он возглавляет списки популярных каналов в сфере здоровья и питания на YouTube.

Об авторе

Эрик Берг - лицензированный мануальный терапевт (DC) с более чем 30-летним опытом в сфере здравоохранения. Его основная специализация - помощь людям в достижении оптимального здоровья через питание, гормональное равновесие и использование кето-диеты. Берг также является автором книги "The Healthy Keto Plan", которая получила широкую известность.

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